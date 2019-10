Il Direttore dell’Asl, Gennaro Volpe, visita il Distretto di San Giorgio del Sannio

è stato il distretto sanitario di San Giorgio del Sannio a ricevere la visita del direttore generale della Asl Benevento, Gennaro Volpe, che, come ha dichiarato al suo insediamento, ritiene prioritaria una ricognizione di tutte le strutture aziendali disseminate sul territorio. Il DG, che è stato accompagnato dal direttore del Distretto, dott.ssa Annamaria Giangregorio, si è soffermato, in particolare, sulla Unità Complessa di Cure Primarie (UCCP) presente nella sede distrettuale. Si tratta di un importante modello organizzativo di assistenza sanitaria che funziona ininterrottamente per 12 ore al giorno, allo scopo di potenziare l’offerta di assistenza sul territorio, evitando accessi impropri al Pronto Soccorso. Al momento, al suo interno operano in rete medici di medicina generale.

“E’ un mio preciso impegno” -ha dichiarato il DG- la implementazione delle attività della UCCP al fine di migliorane la qualità e favorire percorsi di cura più attenti al ruolo ed alla centralità del paziente. Saranno attivati, al più presto, all’interno della struttura ambulatori specialistici per la

gestione delle malattie croniche, come le cardiopatie, il diabete, l’ipertensione, lo scompenso cardiaco e la bronco-pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). “E’ un obiettivo importante” -continua Volpe- che realizza quanto previsto dalla Regione Campania che, con il progetto AGIRE, definisce percorsi di gestione e presa in carico del paziente affetto da BPCO per migliorare l’appropriatezza diagnostica e l’efficacia terapeutica”.