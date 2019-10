3BMETEO. DOMENICA instabile al Sud, poi nuova PERTURBAZIONE dalla sera al Centro-Nord

Analisi: La saccatura scandinava si prepara a sferrare un nuovo attacco sull’Italia nella giornata di domenica con un impulso di aria fredda che raggiungerà le Alpi già dal pomeriggio e poi in serata-nottata le scavalcherà per portare piogge e rovesci al Nord e su parte del Centro. Sarà quindi una giornata all’insegna di un peggioramento con qualche schiarita che prevarrà solo a inizio giornata. In aggiunta al Sud sarà ancora presente una circolazione di aria instabile che porterà ancora qualche piovasco. Vediamo le previsioni:

Meteo domenica: Nord, iniziali condizioni di tempo buono o discreto seppur con qualche addensamento sulla pianura padano-veneta. Nel corso del pomeriggio nubi in aumento con primi deboli fenomeni sulle Alpi in intensificazione serale e successiva rapida estensione entro la notte ai settori di pianura. Possibilità di rovesci e temporali localmente intensi su Liguria, Piemonte orientale e Lombardia. Centro iniziali condizioni di tempo buono o discreto lungo il Tirreno, nubi irregolari sulle regioni adriatiche con qualche isolata pioggia. Nel corso della giornata insiste qualche nube lungo l’Adriatico poi verso sera nubi in aumento sulla Toscana con tendenza in nottata a piogge e temporali in estensione anche al Lazio. Sud generali condizioni di variabilità con qualche pioggia a carattere sparso, specie sul basso Tirreno. In nottata peggiora sulla Campania. Temperature stazionarie, venti tesi tra NO e NE. Mari molto mossi