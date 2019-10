Le maggiori agenzie per il lavoro al Job Corner dell’Unifortunato

Con la presenza delle maggiori agenzie per il lavoro, Gi Group, Umana, Adecco, Ram Consulting, Randstad, Mestieri Campania, all’Università Giustino Fortunato, torna il Job Corner, il “laboratorio” mensile di informazione, recruiting e formazione per facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro tra gli studenti, laureandi, laureati e le aziende presenti nel Network di alcune tra le più importanti agenzie italiane e internazionali di selezione del personale e di intermediazione al lavoro. Il primo appuntamento è previsto il 10 ottobre con Gi Group.

L’iniziativa si inquadra all’interno delle attività di orientamento al lavoro e placement dell’Unifortunato. In particolare gli appuntamenti mensili offrono l’opportunità di prendere parte a workshop tematici; entrare in contatto con esperti di risorse umane; imparare a cercare lavoro in modo efficace; allinearsi con le richieste del mercato del lavoro; personalizzare il proprio CV; approfondire le proprie attitudini e quali sono le proprie skill, ossia quella serie di competenze trasversali, importanti nella vita lavorativa, come saper comunicare efficacemente, saper lavorare in gruppo, essere in grado di saper gestire lo stress. I laboratori sono importanti anche per prepararsi al Career Day 2020 un’edizione che raccoglierà l’eredità del Career Day 2019, che ha registrato un grande successo con oltre 350 partecipanti arrivati anche da altre città, in particolare della Campania, del Lazio e della Puglia, e colloqui e selezioni con oltre 60 aziende.

“Nel quadro dei servizi che supportano i giovani nella transizione verso il lavoro, le università hanno un ruolo molto importante – rileva il Prof. Paolo Palumbo, delegato del Rettore dell’Unifortunato per le attività di placement – e la funzione dei servizi di orientamento e placement rimane cruciale, e per certi aspetti insostituibile, in confronto anche ad altri operatori dei servizi per il lavoro. Questi servizi acquistano sempre più rilevanza all’interno delle università, chiamate a sviluppare career service in linea con le tendenze a livello internazionale, ad essere “ponte” tra università e mondo del lavoro”.

I Job Corner sono riservati a studenti, laureandi e laureati (anche non iscritti all’Unifortunato) che potranno effettuare i colloqui anche in streaming. Per partecipare è necessario portare il proprio Cv e fare la preiscrizione entro i 2 giorni precedenti l’evento inviando una email con i dati e i recapiti all’indirizzo: [email protected]

Gli incontri si tengono presso la sede di Benevento dell’Università dalle 10.00 alle 12.30.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

10 ottobre 2019

GIGROUP

APL e processo di selezione

14 novembre 2019

UMANA

Valutazione e ottimizzazione del CV

12 dicembre 2019

RAM CONSULTING

Il curriculum 4.0, come destare una buona prima impressione. 5 consigli ed esercitazioni pratiche

16 gennaio 2020

RANDSTAD

5 modi per non farsi assumere. Gli errori più comuni quando si cerca lavoro

13 febbraio 2020

ADECCO

Business English Tips: come affrontare un colloquio in lingua inglese

12 marzo 2020

MESTIERI CAMPANIA

Gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro