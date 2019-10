Pd: Pesaro laboratorio dem-M5S, Ricci ‘Zingaretti ha apprezzato’/Adnkronos

Roma, 10 ott. (AdnKronos) – “Ho informato il segretario Zingaretti e anche Dario Franceschini. Mi sembrava giusto farlo. E da parte loro ho avuto un apprezzamento perché è evidente che laboratori di questo tipo possono aiutare la costruzione nel Paese di una compagine che veda Pd e M5S dalla stessa parte”. Il ‘laboratorio’ in questione è il comune di Pesaro dove il sindaco Matteo Ricci ha assegnato una delega, quella dell’università, alla capogruppo M5S, Francesca Frenquellucci, sua sfidante alle ultime comunali.

Sindaco, come nasce questa apertura ai 5 Stelle? E’ la prima volta che succede in un’amministrazione comunale…”Sì, è il primo caso in Italia ed è un’apertura frutto del clima politico nuovo che si è creato con il governo nazionale e anche della volontà di far diventare Pesaro un laboratorio politico e amministrativo nazionale”, dice Ricci all’Adnkronos.

“E’ un percorso non facile e non breve ma prima o poi, e questo vale anche per le prossime regionali nelle Marche a primavera 2020, i 5 Stelle devono decidere da che parte stare. Si sta formando un nuovo bipolarismo: da una parte i populisti e sovranisti, dall’altra i riformisti ed europeisti. I 5 Stelle dove vogliono collocarsi? Anche per questo credo che creare le condizioni per un’alleanza a partire dai territori sia utile”.