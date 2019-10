Iniziata a Benevento la “Settimana per il Benessere psicologico in Campania”

Ha preso il via da lunedì la decima edizione della settimana per il benessere psicologico, organizzata dall’ordine degli psicologi della Campania, in collaborazione con Anci, Ufficio scolastico regionale e gli ordini provinciali. A Benevento tante le iniziative tra le quali spicca il gazebo informativo allestito nei giardinetti lungo Corso Garibaldi, nei pressi del Palazzo del Governo – sede della Prefettura di Benevento. Un team di psicologi, ogni giorno fino al 19 ottobre, sarà a disposizione dalle 10.00 alle 19.00, per la compilazione di un questionario che consentirà di partecipare alla ricerca ‘Inclusione sociale e benessere psicologico percepito’. Una iniziativa lodevole, al servizio della cittadinanza che potrà confrontarsi con professionisti qualificati.