RETE AEROPORTUALE CAMPANA, IANNACE “NECESSITÀ DI ESTENDERLA ALLE AREE INTERNE”

Nella seduta odierna del Consiglio regionale della Campania, in merito alla delibera di Giunta regionale del “Rete aeroportuale Campana – Determinazioni”, è intervenuto il consigliere Carlo Iannace a sottolineare l’importanza di tale rete aeroportuale e la necessità di estenderla anche alle zone interne della Campania.

“Con l’accordo tra gli aeroporti di Napoli e Salerno – ha detto Iannace – si dà avvio a un forte sviluppo dell’aeroporto di Salerno. Il quale non solo decongestiona Napoli, ma avvicina le aree a sud di Napoli all’Europa e consente anche l’apertura di nuove rotte commerciali per lo sviluppo turistico con voli dedicati alla zona della Costiera Amalfitana, del Cilento e della Basilicata. Ma allarga anche a nuovi orizzonti per il settore agroalimentare, potendo aprire nuove frontiere per la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura che tramite il mezzo aereo possono raggiungere nuovi mercati”.

“Ma vorrei anche chiedere al Presidente De Luca se è auspicabile cominciare a pensare ad un aeroporto delle zone interne – ha proseguito il consigliere -. Ad esempio, a Benevento è presente una pista molto utilizzata per l’aviazione sportiva, con un aeroclub molto attivo, dove intere generazioni di ragazzi hanno potuto realizzare il sogno di diventare piloti. Benevento, a cavallo della Seconda Guerra mondiale aveva un’industria aeronautica non trascurabile, per questo era sede di un aeroporto che al termine della guerra fu dismesso. Solo negli anni ‘90, quindi circa 30 anni fa, la pista fu riattivata per il volo sportivo. Benevento è vicina alla terra di San Pio, zona ad alto rischio sismico. Migliorando la pista l’aeroporto potrebbe servire il paese di San Pio, per implementare il turismo religioso innovativo e potrebbe essere volano di sviluppo per le zone interne della Campania in cui è in atto una inesorabile fuga di giovani. La pista inoltre potrebbe essere sede di una base per la protezione civile, in caso di calamità”.

Il consigliere regionale Carlo Iannace ha colto l’occasione, inoltre, per esprimere solidarietà al popolo Curdo per le drammatiche vicende che lo stanno interessando, sottolineando la necessità anche per il Consiglio regionale della Campania di prendere coscienza delle conseguenti migrazioni che potrebbero interessare l’Italia a seguito del conflitto.