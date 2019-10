Lazio: Lombardi (M5S), ‘voteremo compatti a favore sfiducia’

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – (Di Roberta Lanzara) – “Non ci hanno fatto leggere nulla. Ma d’altronde non è una novità. In ogni caso, visto che la situazione è quella solita, ovvero noi in opposizione, voteremo compatti a favore della sfiducia”. Lo riferisce all’Adnkronos il capogruppo del M5s in consiglio regionale del Lazio, Roberta Lombardi, così commentando l’annuncio della Lega di un’imminente presentazione di una mozione di sfiducia al Governatore del Lazio, Nicola Zingaretti.