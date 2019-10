Sicilia: Coldiretti, ‘in 2018 oltre 378mila persone hanno chiesto aiuto per mangiare’

Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – Nel 2018 in Sicilia oltre 378 mila persone sono state costrette a chiedere aiuto per mangiare. Di questi circa 64mila si trovano nella fascia d’età tra 0 e 15 anni. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti dei dati 2018 sugli aiuti alimentari distribuiti con i fondi Fead (Fondo di aiuti europei agli indigenti) attraverso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea).

“Si tratta di un numero allarmante – sottolinea Coldiretti Sicilia – perché l’isola è al secondo posto dopo la Campania e mostra un altissimo livello di povertà che va sottolineato proprio nella Giornata dell’alimentazione indetta dalla Fao”. Di fronte a questa situazione di difficoltà, Coldiretti e Campagna Amica hanno lanciato per la prima volta l’iniziativa della ‘spesa sospesa’, la possibilità di fare una donazione libera presso i banchi dei mercato di Campagna Amica per fare la spesa a favore dei più bisognosi.