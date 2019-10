Carceri: Uilpa lancia allarme sovraffollamento, ‘in Sicilia 13 istituti off limits’

Palermo, 17 ott. . (Adnkronos) – Sono 6.476 i detenuti che potrebbero essere ospitati nelle carceri siciliane la cui popolazione carceraria è invece di 6.496 persone. Di queste 1.124 sono stranieri, 214 donne. Con un organico di polizia penitenziaria a disposizione di 3.726 unità. I dati sono stati resi noti dalla Uil polizia penitenziaria durante una conferenza stampa, a Palermo, in cui il sindacato ha denunciato, ancora una volta, il sovraffollamento degli istituti penitenziari e la carenza di personale.

Su 23 istituti penitenziari dell’isola in 13 il numero della popolazione detenuta supera quello previsto. Le situazioni peggiori si registrano al Pagliarelli di Palermo dove a fronte di una popolazione detenuta ‘regolare’ di 1.182 persone, ci sono 1.353 detenuti (171 in più) di cui 233 stranieri. A Caltanissetta i detenuti sono 233 a fronte di una condizione di normalità che prevederebbe 178 detenuti. Sulla stessa linea anche il carcere di Augusta (Siracusa) la cui popolazione detenuta è di 104 unità in più rispetto al regolare (476 contro 372) e non va meglio a Siracusa dove ci sono 91 detenuti in più rispetto alle capacità del carcere (630 contro 539).