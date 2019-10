Roma, 17 ott. (Adnkronos) – La giornata si apre con una buona notizia: lo stallo sui 471 navigator in Campania è finalmente sbloccato. Grazie Vincenzo De Luca e presidente Parisi di Anpal che in questi minuti firmano un accordo. Ricordiamocelo: il lavoro è dignità. E buon vento”. Così in un tweet il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano.