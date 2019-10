LUNEDI’ RIUNIONE PROVINCIA- REGIONE PER CICLO RIFIUTI E LAVORATORI SAMTE

Lunedì prossimo provincia e comune di Benevento saranno dal vice presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, per una riunione sulla questione del ciclo dei rifiuti.

Insieme al vertice della Rocca dei Rettori, Antonio Di Maria, ci saranno il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e l’amministratore unico della Samte, Carmine Agostinelli. Si discuterà della possibilità di distaccare semestralmente i 41 lavoratori della società provinciale che gestisce i rifiuti presso altre società in modo da scongiurarne il

licenziamento collettivo. Per quanto riguarda gli stipendi arretrati “l’ultima mensilità pagata è quella di luglio” dichiara Agostinelli che aggiunge: “Siamo pertanto in debito delle mensilità di agosto e settembre. I lavoratori sono, inoltre, creditori della 14esima. Nei

prossimi giorni il saldo da parte di Sapna, per un importo di circa 120mila euro, e lo sblocco di alcune somme dovute promesso da Benevento e da altri comuni, ci consentirà ulteriori pagamenti a favore dei lavoratori e delle ditte creditrici”.