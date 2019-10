Sanità: Veneto leader in Italia per screening della mammella (3)

(Adnkronos) – Lo screening colorettale, rivolto a uomini e donne tra 50 e 69 anni con la ricerca biennale delle feci occulte, presenta un’estensione corretta degli inviti pari all’89,3% e un tasso di adesione al 63,9%, il che ha permesso, in un anno, di diagnosticare e poi curare 376 carcinomi e 3.401 adenomi avanzati.

Il raffronto di sintesi tra il sistema sanitario veneto e quello nazionale in tema di screening, vede il Veneto primeggiare in tutti e tre. Per la mammella, l’adesione in Veneto è del 68,1% contro il 55% in Italia. Per la cervice dell’utero l’adesione in Veneto ha raggiunto il 57,8% contro il 39,9 in Italia. Per il colon retto, l’adesione in Veneto è al 62,9% contro il 40,4% in Italia.