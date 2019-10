Arpaise, la 24esima edizione del Concorso di Poesia “Città di Arpaise”

“La Castagna d’Oro” / Si è svolta presso la Sala Consiliare del Comune di Arpaise, organizzata dalla locale Pro Loco “Generoso Papa”,nell’ambito della 25esima Sagra della Castagna,la premiazione della 24esima edizione del Concorso di Poesia “Città di Arpaise – La Castagna d’Oro”,che ha visto la partecipazione numerosa di poesie provenienti sia da diverse località della Provincia, e della Regione Campania,ma anche da fuori regione in lingua Italiana, ed in Vernacolo. I vincitori sono: Per la lingua italiana primo classificato Antonio Damiano da Latina con la Poesia “Terre Lontane”, secondo classificato Giuseppina Romaniello da Nardò con la Poesia “I Segreti” , terzo classificato Michele Della Porta da Nocera Inferiore con la Poesia “Tutto un altro mondo”. Mentre per il Vernacolo primo classificato Michele La Montagna da Acerra (Na) con la Poesia “Nu Pate”, secondo classificato Francesco Gemito da Casoria (Na), con la Poesia “A libertà”, terzo classificato Anna De Maio con la Poesia “Sol”.