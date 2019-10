CONCLUSA LA CONVENTION ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DEL VINO

Con la riunione dell’Assemblea dell’Associazione Nazionale Città del Vino presso la Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento, si è conclusa la tre giorni di Convention della Associazione, che ha voluto celebrare in questo modo il riconoscimento prestigioso voluto da Recevin per la produzione vitivinicola sannita con “Sannio Falanghina Città Europea del Vino 2019”.

L’Assemblea dell’Associazione, iniziata con l’Inno di Mameli e l’Inno alla Gioia, ha rieletto alla presidenza del sodalizio, al termine dei lavori, Floriano Zambon. Questi nel suo discorso finale, nel ringraziare la Provincia di Benevento e quanti si sono adoperati per l’ospitalità, ha voluto tracciare l’itinerario degli impegni programmatici che l’Associazione intende perseguire per i prossimi appuntamenti anche in relazione alla individuazione della Città Europea del Vino 2020.

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, che ha potuto partecipare ai lavori solo a tarda ora a causa di quanto accaduto nella notte allo Stir di Casalduni, non ha voluto comunque eludere il proprio dovere di ospite ringraziando l’Associazione ed il Presidente Zambon per aver voluto onorare la Città di Benevento, i Comuni di Sannio Falanghina Castelvenere, Guardia Sanframondi, Sant’Agata de’ Goti, Solopaca e Torrecuso ed il Sannio tutto con la loro presenza sul territorio. Di Maria ha dichiarato di ritenere strategici per lo sviluppo del Sannio i valori rappresentati dall’Associazione Nazionale Città del Vino nella difesa del paesaggio rurale e dell’ambiente e nella valorizzazione della produzione di eccellenza della vitivinicoltura.

“La Provincia di Benevento – ha dichiarato Di Maria – ben volentieri ha dato il proprio supporto alla Convention dell’Associazione in quanto la Provincia è un ente pubblico territoriale che esprime i bisogni e tutela le vocazioni e le qualità dei territori ed è il luogo istituzionale ideale per il confronto e la discussione dei temi dello sviluppo di area vasta”.

Di Maria si è quindi congratulato con Floriano Zambon per la sua rielezione al vertice dell’Assemblea consegna dogli una Medaglia della Provincia.

La Convention dell’Associazione Città del Vino è un progetto della Provincia di Benevento, organizzato dalla stessa Associazione e dalle Amministrazioni Comunali, con il coordinamento organizzativo Sannio Europa società in house della Provincia. Per il successo dell’iniziativa si sono adoperati: la Coldiretti Campagna Amica e la Confederazione Italiana Agricoltori, il Consorzio Sannio DOP tutela vini del Sannio, l’Istituto Alberghiero “Le Streghe” di Benevento, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato della Campania Nord Benevento, le Aziende La Guardiense, Masseria Roseto, Tenuta la Fortezza.