Incendio STIR. Maglione (M5S):” Istituire un presidio militare. Massima attenzione”

È necessario maggiore controllo nell’area dello STIR di Casalduni.

Ribadirò nelle sedi opportune, ancora una volta, la necessità di istituire un presidio militare presso il sito, così come si sta facendo in altre aree della Regione Campania.

Richiesta già formalizzata alla Prefettura e accolta celermente e con convinzione dal Prefetto che l’ha sottoposta al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza.

Adesso però bisogna dare una risposta ai cittadini.