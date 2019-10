Sanità: Zaia incontra rettori Università Pd e Vr, piena sintonia tra istituzioni

venezia, 22 ott. (Adnkronos) – Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha incontrato oggi i Rettori delle Università di Padova, Rosario Rizzuto, e di Verona, Pier Francesco Nocini. “E’ stato – riferisce Zaia – un momento di grande positività, durante il quale abbiamo discusso di vari temi e collaborazioni, presenti e future, tra le nostre istituzioni, trovando piena sintonia nel lavorare assieme nell’interesse dei cittadini veneti e del fondamentale sistema formativo per i nostri giovani. Abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul grave problema della carenza di medici in tutta Italia (56.000) e nel Veneto (non meno di 1.300), ragionato dell’aspetto delle borse di studio, della formazione dei 500 giovani medici laureati e abilitati, ma non specializzati che la Regione sta reclutando attraverso due chiamate, una per i Pronto Soccorso e una per la Medicina interna, di come fare squadra per affrontare l’intera questione. Sono molto soddisfatto, perché la squadra c’è e oggi i due Rettori me ne hanno dato autorevolissima conferma”.

Per il Rettore di Padova, Rizzuto, “è stato un incontro proficuo e costruttivo, nel quale, con il collega di Verona, abbiamo riconfermato l’impegno forte dei nostri due Atenei a sostegno della sanità veneta con le nostre attività di ricerca, formazione e assistenza. Sulla carenza di medici – ha aggiunto il Rettore Rizzuto– abbiamo riscontrato la volontà comune di collaborare per dare in tempi rapidi una soluzione all’emergenza che si è creata”.

Di “un incontro storico” ha parlato il Rettore di Verona Nocini, “nel quale – ha detto – abbiamo gettato le basi per colmare il gap creatosi nella sanità veneta sul fronte dei medici. Le Università di Padova e Verona – ha aggiunto Nocini – sono pronte a lavorare direttamente alla formazione dei giovani che la Regione sta reclutando. Significativa – ha aggiunto Nocini – anche la collaborazione avviata sulla possibilità di coinvolgere nell’operazione gli specializzandi dal terzo al quinto anno”.