Concorsi ingegneri, geometri e contabili. TAR rigetta ricorsi

La Uil Federazione Poteri Locali di Benevento, rende noto che la Quinta sezione del Tar Campania con ordinanza pubblicata in data 23.10.2019 ha rigettato il ricorso di alcuni partecipanti ai concorsi per l’assegnazione di n°2 posti di Ingegnere, n°1 posto di Geometra e n° 1 posto di Funzionario contabile banditi nel 2011 affinché il comune di Benevento decidesse per la conclusione del procedimento con l’approvazione degli atti concorsuali e la pubblicazione della graduatoria definitiva.

Va detto che detti concorsi sono stati revocati dal Dirigente del Settore risorse umane con determinazione n. 73 del 29.04.2019.

Per il Tar la richiesta di uno dei concorrenti al concorso di geometra, oggetto della revoca, non appare suffragato dall’elemento del fumus boni iuris atteso che il provvedimento del comune di Benevento sembra essere stato adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione della procedura concorsuale dopo il noto intervento della Magistratura.

“Una decisione importante – dichiara Antonio Pagliuca, segretario responsabile della Uil Fpl sannita – atteso che la prima regola di un concorso è quella che vi sia una commissione formata da dirigenti pubblici che assicuri il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, così come previsto dall’art. 97 della Costituzione. Questa garanzia – prosegue il sindacalista – non si riscontrava nei tre concorsi revocati dal dirigente Alessandro Verdicchio, al quale va la mia incondizionata fiducia. La legalità – conclude Pagliuca – va praticata giorno per giorno e non deve essere considerata un fine, ma solo un mezzo per somministrare giustizia”.