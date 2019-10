RIFIUTI. A BENEVENTO PERCENTUALE COMUNI RICICLONI PIU’ ALTA, PROVINCIA SODDISFATTA

“E’ un dato importante per l’intera provincia di Benevento, ma ci impone una riflessione: abbiamo una percentuale di raccolta differenziata alta, ora dobbiamo fare di tutto

per creare impianti per la lavorazione delle varie frazioni di rifiuti”.

Lo ha dichiarato all’Adnkronos il presidente della Provincia, Antonio Di Maria, commentando il dossier Comuni Ricicloni 2019 diffuso da Legambiente che riporta la provincia di Benevento tra quelle in Campania con la percentuale più alta di comuni virtuosi.

“Perché nonostante le alte percentuali di differenziata siamo una delle province con la Tari più alta? Perché – risponde Di Maria – non abbiamo gli impianti: paradossalmente, se anziché fare la raccolta dell’umido e quella dell’indifferenziata facessimo una sola busta da

portare al termovalorizzatore di Acerra, pagheremmo di meno che non differenziando e portando le due frazioni in due siti diversi.

Se non si fanno gli impianti tutto lo sforzo diventa vano. Il rifiuto diventerà una risorsa dal punto di vista ambientale ed economico solo se riusciremo a completare il ciclo”.