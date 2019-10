Enel: Pordenone, apre a Prata un nuovo spazio

Pordenone, 25 ott. (Adnkronos) – Apre a Prata di Pordenone un nuovo ‘Spazio Enel’ per offrire a cittadini ed imprese della provincia di Pordenone un servizio di eccellenza e molteplici opportunità di risparmio, continuando a rafforzare la presenza nella provincia. L’ufficio è operativo in Via Roma n. 134 ed è gestito da Dania Ongaro, imprenditrice che ha una partnership consolidata con Enel e che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per il territorio, in grado di offrire assistenza di qualità, grazie ad un team di professionisti qualificati.

La presentazione ufficiale, si è svolta alla presenza, tra gli altri, del sindaco Dorino Favot; del responsabile Spazi Enel Partner per il Triveneto, Ugo Martelli e della titolare Dania Ongaro. Lo Spazio Enel, il terzo dell’imprenditrice Ongaro, sarà aperto dal lunedì al venerdì al dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

“L’apertura del nuovo Spazio Enel a Prata – sottolinea il responsabile Spazi Enel per il Triveneto, Ugo Martelli – è una conferma del valore che Enel attribuisce al territorio. Enel è sempre attenta a garantire qualità e vicinanza nei rapporti che instaura con i clienti vecchi e nuovi: ecco perché accanto a una piattaforma di canali sempre più ampia che comprende web, telefono, app e social, stiamo continuando a rafforzare la nostra presenza fisica sul territorio. In Friuli Venezia Giulia – conclude Martelli – sono oltre 20 gli Spazi Enel ad oggi operativi, di cui 7 in provincia di Pordenone, e puntiamo ad estendere ulteriormente la diffusione territoriale delle nostre strutture per essere sempre più vicini, anche fisicamente, ai nostri clienti, offrendo ascolto e risposte adeguate alle loro esigenze”.