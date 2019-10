Torna in B Livorno-Pisa, incrocio Calabria-Veneto. ll Crotone affronta il Venezia nella speranza di un passo falso del Benevento a Pescara.

Al via questa sera il nono turno della Serie BKT con l’anticipo delle 21 tra Ascoli e Virtus Entella con i marchigiani reduci da 3 k.o. di fila, desiderosi di tornare al successo davanti ai propri tifosi. Anche per i liguri, che in classifica hanno gli stessi punti dei bianconeri, l’obiettivo è quello di tornare ad una vittoria che manca dalla 3a giornata (1-0 al Frosinone). Sabato alle 15 ben 7 gare con le calabresi impegnate entrambe in casa: per il Cosenza c’è il ChievoVerona, per il Crotone c’è il Venezia con i pitagorici che sperano nel passo falso del Benevento, impegnato a Pescara, per provare ad agganciare la vetta. Il Pordenone vuole cancellare in fretta la sconfitta di Castellammare contro il Cittadella, sconfitto al Tombolato dal Cosenza nella scorsa giornata. Uno dei big match di giornata va in scena all’Arechi dove la Salernitana riceve il Perugia, per l’Empoli invece trasferta a Trapani. Cerca continuità lo Spezia che affronterà una Juve Stabia reduce da 2 successi consecutivi.

Alle 18 fari puntati sull’Armando Picchi di Livorno per il ritorno del derby toscano tra Livorno e Pisa.

Domenica alle 21 amarcord per Baroni che, all’esordio davanti ai propri tifosi, affronterà con la sua Cremonese il Frosinone.

Venerdi 25 ottobre ore 21

Ascoli-Virtus Entella (Diretta Rai Sport e Dazn)

Negli 8 precedenti ufficiali nelle Marche tra le due squadre liguri mai vittoriosi: in bilancio 5 successi bianconeri (ultimo 2-1 nella B 2016/17) e 3 pareggi (ultimo 0-0 nel playout di B 2017/18 che salvò i bianconeri e condannò alla Lega Pro i biancocelesti).

Ascoli cooperativa del gol fino a questo momento con 8 marcatori diversi, come Benevento, Pordenone e Spezia.

I marchigiani vantano due periodi di gara dove sono la squadra più prolifica della B 2019/20: 3 i gol bianconeri dal 46’ al 60’ (come Pisa, Pescara, Pordenone e ChievoVerona), 6 dal 76’ al 90’ inclusi recuperi, primato in solitario). Inoltre, l’Ascoli è una delle due squadre cadette senza pareggi nel 2019/20, come il Cittadella. Ma non è finita qui perchè i la squadra di Zanetti detiene l’attacco-record della Serie BKT 2019/20 con 14 reti segnate in 8 turni, come il ChievoVerona. Tuttavia i bianconeri non segnano da 300’, cioè dal 60’ di Ascoli-Spezia 3-0 del 24 settembre scorso, poi si contano i residui 30’ di quel match e gli interi persi a Cremona (0-1), in casa dal Pescara (0-2) e a Verona contro il Chievo (0-2). Di contro, la Virtus Entella ha uno degli attacchi meno prolifici finora: 7 gol in 8 giornate, come Trapani, Cremonese, Frosinone e Cosenza. La squadra di Boscaglia, dopo aver inanellato 9 punti nelle prime 3 partite, non trova il successo da 5 giornate: il recente bilancio ligure è di 3 pareggi e 2 sconfitte, con porta sempre aperta in questi 450’, 8 reti subite.

Probabili formazioni:

Ascoli (4-3-1-2): Leali, Pucino, Gravillon, Brosco, Padoin, Gerbo, Troiano, Piccinocchi, Ninkovic, Scamacca, Da Cruz. All. Zanetti.

Virtus Entella (4-3-1-2): Contini, Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Sala, Eramo, Paolucci, Nizzetto, Schenetti, Mancosu, De Luca. All. Boscaglia.

Arbitro: Fourneau.

Diffidati: Gravillon (Ascoli).

Squalificati: Petrucci (Ascoli).

Sabato 26 ottobre ore 15

Cosenza-ChievoVerona (Diretta Dazn)

In Calabria si contano 6 precedenti ufficiali tra le due squadre, tutti in B: 2 le vittorie rossoblu (ultima 2-0 nel 1999/00), 2 pareggi (ultimo 1-1 nel 1996/97) e 2 successi veneti (ultimo 2-1 nel 2000/01).

Contro il Cittadella è arrivata la prima vittoria in campionato dei rossoblu che ora cercano il primo sorriso anche in casa essendo una delle 3 ancora senza successi tra le mura amiche nel torneo, come Trapani e Spezia.

Peraltro Cosenza e ChievoVerona sono due delle 3 squadre cadette che pareggiano di più, 4 in 8 turni, come il Pisa, ma anche due tra quelle più in forma: calabresi reduci da 4 risultati positivi consecutivi (1 vittoria e 3 pareggi), veneti da 7 (3 successi e 4 pareggi).

Il ChievoVerona, assieme a Perugia e Benevento, è una delle 3 squadre cadette 2019/20 che nelle riprese migliora maggiormente i risultati del 45’: +4 per ciascuna di esse. I veneti vantano un periodo di gara dove sono la squadra più prolifica della B 2019/20: 3 i gol scaligeri dal 46’ al 60’ (come Pisa, Pescara, Pordenone e Ascoli). Gialloblu invece distratti prima della pausa, con 3 reti subite dal 31’ al 45’ inclusi recuperi, primato condiviso con Pescara, Pisa, Spezia ed Empoli.

Probabili formazioni:

Cosenza (4-3-3): Perina, Bittante, Capela, Idda, Legittimo, Bruccini, Kanoutè, Sciaudone, Carretta, Riviere, Baez. All. Braglia.

ChievoVerona (4-3-1-2): Semper, Dickmann, Cesar, Vaisanen, Brivio, Segre, Esposito, Obi, Vignato, Meggiorini, Rodriguez. All. Marcolini.

Arbitro: Marini.

Diffidati:

Squalificati:

Crotone-Venezia (Diretta Dazn)

Sono 3 i precedenti in Calabria fra le due squadre: bilancio di 1 successo rossoblu (2-0 nella B 2004/05) e 2 pareggi (ultimo 1-1 nella B dell’anno scorso). Nei 270’ presi in esame padroni di casa sempre in rete, 5 gol totali.

Il Crotone, assieme ad Empoli, Livorno e Pordenone, è una delle 4 squadre cadette 2019/20 che ha segnato più reti nei primi 30’ di gioco dopo 8 giornate: 5 a testa. In campionato rossoblu imbattuti in casa da 10 partite, di cui 6 vinte e 4 pareggiate. L’ultima squadra “corsara” allo Scida è stato il Pescara, 2-0 lo scorso 18 febbraio.

Venezia distratto nei 30’ finali: i lagunari hanno subito in questa fase di gioco 4 delle 7 reti totali. I veneti però sono ancora imbattuti in gare esterne, come il Benevento: 2 vittorie e 2 pareggi lo score arancioneroverde.

Probabili formazioni:

Crotone (3-5-2):Cordaz, Marrone, Spolli, Golemic, Molina, Benali, Barberis, Crociata, Mazzotta, Messias, Simy. All. Stroppa.

Venezia (4-3-1-2): Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni, Fiordilino, Zuculini, Lollo, Di Mariano, Capello, Bocalon. All Dionisi.

Arbitro: Sozza.

Diffidati: Maleh (Venezia).

Squalificati: Gigliotti (Crotone).

Pescara-Benevento (Diretta Dazn e Sky [Dazn 1])

In Abruzzo i precedenti ufficiali tra le due squadre sono 8 con sanniti mai vittoriosi: score di 6 vittorie biancazzurre (ultima 2-1 nella Serie BKT 2018/19) e 2 pareggi (ultimo 1-1 nella I Divisione Lega Pro 2008/09). In questi 8 incroci abruzzesi sempre in gol, 18 reti complessive.

Il Pescara però si è rivelato fragile nei 15’ prima della pausa con 3 gol subiti dal 31’ al 45’ inclusi recuperi, come Pisa, Empoli, ChievoVerona e Spezia, ma tra i più prolifici nei primi 15’ della ripresa (3 reti segnate, come Ascoli, Pisa, Pordenone e ChievoVerona).

Di contro, il Benevento è da record in molte classifiche della Serie BKT 2019/20 dopo 8 turni: squadra più vincente (5 partite), unica imbattuta, difesa “di ferro” con soli 3 gol subiti, cooperativa del gol (8 marcatori diversi, come Ascoli, Pordenone e Spezia), squadra che guadagna nelle riprese più punti rispetto al 45’ (+4, come Perugia e ChievoVerona) e che segna di più con subentranti (2 reti, come Spezia e Perugia).

Probabili formazioni:

Pescara (3-5-1-1): Fiorillo, Campagnaro, Scognamiglio, Drudi, Ciofani, Palmiero, Busellato, Machin, Masciangelo, Galano, Brunori. All. Zauri.

Benevento (4-4-2): Montipò, Maggio, Tuia, Caldirola, Letizia, Insigne, Hetemaj, Viola, Improta, Sau, Coda. All. Inzaghi.

Arbitro: Baroni.

Diffidati:

Squalificati: Tello (Benevento).

Pordenone-Cittadella (Diretta Dazn)

In Friuli un solo precedente ufficiale tra le due squadre con affermazione veneta per 3-1 nella Serie C 2015/16.

Per quanto riguarda le gare di campionato, i friulani sono imbattuti in casa da 11 partite, di cui 7 vinte e 4 pareggiate. Ultimo k.o. dal Rimini – 1-2 in C – lo scorso 26 gennaio. Il Pordenone è una delle 4 cooperative del gol nella Serie BKT 2019/20: 8 marcatori diversi, come Spezia, Benevento ed Ascoli.

Il Cittadella è una delle due squadre cadette 2019/20 ancora senza pareggi, come l’Ascoli. Granata a porta chiusa fuori casa da 266’: ultima rete subita da La Gumina al 4’ del k.o. granata ad Empoli, 0-1, lo scorso 21 settembre. Da allora si contano i residui 86’ di quella gara e le due vittoriose a Castellammare di Stabia (1-0) e Cremona (2-0).

Probabili formazioni:

Pordenone (4-3-1-2): Bindi, Almici, Bassoli, Camporese, De Agostini, Mazzocco, Burrai, Pasa, Misuraca, Strizzolo, Monachello. All. Tesser.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari, Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Benedetti, Vita, Iori, Branca, Panico, Diaw, Celar. All. Venturato.

Arbitro: Illuzzi.

Diffidati: Benedetti, Diaw (Cittadella).

Squalificati: Perticone (Cittadella).

Salernitana-Perugia (Diretta Dazn)

A Salerno si contano 21 confronti ufficiali: 10 i successi granata (ultimo 2-1 nella B 2018/19), 10 i pareggi (ultimo 1-1 nella B 2017/18) e 1 vittoria umbra (2-0 nella B 2004/05, con i gol di Ravanelli e Ferreira Pinto).

Il Perugia ha subito il 50% dei suoi gol nelle prime 8 giornate di campionato nei primi 15’ di gioco: 4 sugli 8 complessivi.

Quella umbra è la squadra che recupera più punti nelle riprese rispetto al 45’, +4 come Benevento e ChievoVerona.

Probabili formazioni:

Salernitana (3-5-2): Micai, Karo, Migliorini, Jaroszynski, Kiyine, Maistro, Di Tacchio, Odjer, Lopez, Djuric, Jallow. All. Ventura.

Perugia (4-3-2-1): Vicario, Rosi, Gyomber, Falasco, Di Chiara, Kouan, Balic, Dragomir, Buonaiuto, Fernandes, Iemmello. All. Oddo.

Arbitro: Aureliano.

Diffidati:

Squalificati: Carraro (Perugia).

Spezia-Juve Stabia (Diretta Dazn)

Al Picco si contano 2 precedenti ufficiali tra le due squadre, entrambi in B: pareggio per 1-1 nel 2013/14, successo campano 3-2 nel 2012/13.

Spezia a caccia della prima vittoria interna stagionale, una delle 3 ancora senza successi tra le mura amiche nel torneo, come Trapani e Cosenza. Di fronte le due difese più fragili della Lega B 2019/20: 15 i gol subiti dai campani (record assoluto), 14 dai liguri (come Cosenza, Livorno e Pescara).

I campani hanno subito 7 dei 15 gol totali, quasi il 50% del complessivo, nei 15’ finali di gara, ossia dal 76’ al 90’ inclusi recuperi.

Probabili formazioni:

Spezia (4-3-3): Scuffet, Vignali, Terzi, Capradossi, Bastoni, Bartolomei, Ricci, Mora, Bidaoui, Gudjohnsen, Ricci. All. Italiano.

Juve Stabia (4-2-3-1): Russo, Vitiello, Mezavilla, Troest, Germoni, Calvano, Calò, Canotto, Mallamo, Elia, Forte. All. Caserta.

Arbitro: Di Martino.

Diffidati:

Squalificati:

Trapani-Empoli (Diretta Dazn)

In Sicilia i precedenti ufficiali tra le due squadre sono 2 ed è sempre stato pareggio: 1-1 nella C-1 1994/95 e 0-0 nella B 2013/14. Nel primo dei due match l’allenatore dei granata era Ignazio Arcoleo, oggi club manager del sodalizio siciliano.

Trapani a caccia della prima vittoria interna stagionale, essendo una delle 3 ancora senza successi tra le mura amiche nel torneo, come Spezia e Cosenza.

Probabili formazioni:

Trapani (4-3-1-2): Carnesecchi, Del Prete, Scognamillo, Pagliarulo, Jakimovski, Luperini, Taugourdeau, Moscati, Colpani, Nzola, Pettinari. All. Baldini.

Empoli (4-3-1-2): Brignoli, Veseli, Romagnoli, Nikolau, Balkovec, Bajrami, Frattesi, Stulac, Laribi, Dezi, Mancuso. All. Bucchi.

Arbitro: Ayroldi.

Diffidati: Scognamillo (Trapani).

Squalificati: Bandinelli (Empoli).

Ore 18

Livorno-Pisa (Diretta Dazn)

Torna in Serie B il derby Livorno-Pisa all’Ardenza dopo 11 anni: l’ultimo risale al 20 settembre 2008 e si chiuse 1-1 con le reti su punizione di Diamanti al 73’ e rigore di Genevier al 80’. Il Pisa – considerando tutte le gare ufficiali al “Picchi” – non vince da 41 anni, 3 dicembre 1978 in C-1, 1-0 con rete decisiva al 44’ di Barbana.

In generale, riepilogando, i precedenti ufficiali al Picchi del derby toscano sono 38: 20 le vittorie amaranto (ultima 2-0 nella serie C 2017/18), 14 i pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2008/09) e 4 successi nerazzurri (ultimo, appunto, finito 1-0 nella serie C-1 1978/79, quando i tecnici erano Tarcisio Burgnich per i padroni di casa e Giampiero Mariani per gli ospiti).

Probabili formazioni:

Livorno (3-5-2): Zima, Gonnelli, Bogdan, Boben, Del Prato, Luci, Agazzi, Porcino, Gasbarro, Marras, Raicevic. All. Breda.

Pisa (4-3-1-2): Gori, Belli, Aya, Benedetti, Lisi, Verna, Gucher, Marin, Di Quinzio, Marconi, Masucci. All. D’Angelo.

Arbitro: Sacchi.

Diffidati:

Squalificati: Marsura (Livorno).

Domenica 27 ottobre ore 21

Cremonese-Frosinone (Diretta Dazn e Sky [Dazn 1])

Prima volta da ex per Marco Baroni contro il Frosinone. Per lui 22 panchine ufficiali in giallazzurro, con bilancio di 4 successi, 5 pareggi e 13 sconfitte.

Allo Zini i confronti ufficiali sono 3 ed è perfetta parità: 1 successo grigiorosso (2-0 nella I Divisione Lega Pro 2011/12), 1 pareggio (2-2 nella B 2017/18) ed 1 vittoria ciociara (1-0 nella C-1 2004/05).

Probabili formazioni:

Cremonese (3-5-2): Agazzi, Bianchetti, Caracciolo, Ravanelli, Mogos, Castagnetti, Valzania, Kingsley, Migliore, Palombi, Ceravolo. All. Baroni.

Frosinone (3-5-2): Bardi, Brighenti, Ariaudo, Capuano, Zampano, Rohden, Gori, Haas, Beghetto, Ciano, Dionisi. All. Nesta.

Arbitro: Ghersini.

Diffidati: Caracciolo (Cremonese); Brighenti, Ciano (Frosinone).

Squalificati: Arini (Cremonese).

