Cestistica Benevento. A NOLA PER CONFERMARSI GRANDE

Riparte dal PalaMerliano di Nola il sogno del salto di categoria per la Miwa Energia Benevento, con all’attivo ben tre vittorie su altrettante gare disputate.

Un ruolino invidiabile, quello degli uomini di mister Annechiarico.

Recuperati Moccia, al 100% in campo contro Nola, non si può dir lo stesso per Taylor Garcia, come testimoniano proprio le parole del coach beneventano.

“Taylor è sulla via della perfetta guarigione ma non si è allenato per tutta la settimana, essendo impegnato con le terapie riabilitative.

A parte questo” – continua il coach – “questa settimana, e più in generale dall’inizio della stagione, ho potuto sempre contare su un gruppo solido fisicamente e mentalmente.

Un gruppo invidiabile che mi da’ le giuste garanzie per affrontare qualsiasi tipo di avversario.

Ci alleniamo costantemente con l’obbiettivo di vincere senza badare troppo a chi sarà il nostro avversario domenicale, siamo settati così.

Che sia una sfida di cartello o meno, sappiamo dare sempre il giusto peso sia all’allenamento che alla gara.

A Nola sarà la solita battaglia, nessuno in questo raggruppamento ti regala nulla.”

L’Adil CAP Nola, alle prese con una situazione di classifica pericolante, è a zero punti dopo le prime tre gare.

Frutto delle sconfitte contro Mugnano e Potenza e del turno di risposo già osservato.

Come già evinto dalle parole di Coach Annechiarico, ai cinghiali non sono concessi passi falsi, in un girone che si connota come molto competitivo, anche nelle posizioni di coda.

Del trio di testa, oltre la Miwa di scena a Nola, si segnala Sala Consilina di scena a Mugnano ( palla a due ore 18,30) mentre Basilicata Sport Potenza osserverà il turno di riposo.