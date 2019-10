Presentazione del film Il giovane Pertini combattente per la Libertà

Sarà presentato al Cinema San Marco di Benevento, il film “Il giovane Pertini combattente per la Libertà”, prodotto dalla Genoma film per la regia di Giambattista Assanti.

L’appuntamento è per le scuole del territorio il 28 alle 10:00 alla presenza di Chiara Ingrao, mentre dal 31 al 3 novembre, il film sarà proiettato sempre al Cinema San Marco alle 17:00, 19:00, 21:00.

Nel film, tratto in gran parte dal libro di Stefano Caretti e Maurizio Degl’Innocenti, “Sandro Pertini, combattente per la Libertà”, dedicato ad uno dei più amati presidenti della Repubblica Italiana, il regista Giambattista Assanti ha inserito molti riferimenti a luoghi e persone del Sannio, dell’Irpinia e della Puglia.

Tra le località scelte per le riprese Benevento, Santa Croce del Sannio, Colle Sannita,Taurasi, Montefusco, Vieste, Ferrazzano.

Tante le comparse sannite che hanno partecipato alle riprese come, ad esempio, il segretario generale della Provincia di Benevento, Franco Nardone, Dodo Gagliarde e Amerigo Ciervo.

Nella pellicola che ha scopo divulgativo ed è stata pensata soprattutto per le giovani generazioni, si evidenzia attraverso le lettere di Sandro Pertini, il suo entusiasmo di attento e generoso socialista e il sentimento di sofferenza vissuto dalla madre Maria Muzio Pertini.

Tra i tanti ricordi anche l’amicizia con Claudio Treves, Filippo Turati, Adriano Olivetti, Ferruccio Parri.

Le musiche, sono di Guido De Gaetano, allievo di Ennio Morricone.

I protagonisti del film sono: Dominique Sanda nel ruolo di Maria Muzio Pertini; Gabriele Greco è il giovane Pertini; Massimo Dapporto è Pertini adulto; Cesare Bocci è Adriano Olivetti; Gaia Bottazzi nel ruolo di Matilde; Andrea Papale è Cuttano; Massimiliano Buzzanca nel ruolo di Giuseppe Saragat; Nicola Acunzo nel ruolo di Gramsci; Roberto Nobile e Ivana Monti.

https://www.youtube.com/watch?v=A6baDGgGjPw&feature=youtu.be

Chiara Ingrao, inoltre, sempre lunedì 28 alle 17:30, alla libreria Masone Alisei, presenterà il suo ultimo libro “Migrante per sempre” edito da Baldini&Castoldi.

All’incontro organizzato in collaborazione con l’associazione Culture e Letture parteciperanno anche Elide Apice e Angelo Miraglia, le letture sono affidate a Alda Parrella.