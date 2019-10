Vertice Rete dei Comitati di Italia Viva Sannio

La rete dei Comitati e dei simpatizzanti di Italia Viva Sannio, ieri 25 ottobre 2019 si è riunita in via Flora 2 in Benevento, presso la sede della Social Factory.

Ampia la partecipazione sia in sede che in diretta facebook , e nell’occasione si è discusso dei seguenti aspetti :

– futura organizzazione del partito nel Sannio con sostegno alla campagna di adesioni al partito aprendosi alla società civile;

– presentazione del manifesto di intenti incentrato sui seguenti temi: Europa per il sud, Sapere e conoscenza, Democrazia, Crescita Sostenibile, Verità e informazione, Giustizia, Società aperta, Territori e classe dirigente, Famiglia;

– insediamento nei vari comuni attraverso adesioni di amministratori e costituzione di gruppi consiliari;

– predisposizione di un manifesto sintetico degli obbiettivi di Italia Viva Sannio in 10 punti che saranno presentati al primo evento di ufficializzazione di Italia Viva Sannio di fino novembre, con la presenza degli onorevoli Bellanova, Rosato, Boschi e Migliore;

– Istituzione dei tavoli di lavoro in pieno stile “ leopolda sannita” con la partecipazione di esperti nei vari settori della società civile per stilare un documento programmatico politico per il Sannio.

– Partecipazione con una folta delegazione Sannita alla Presentazione di Italia Viva in Campania che si terra lunedi 28 ottobre in via Chiaia presso il Cinema Metropolitan con gli interventi della Boschi, Bonetti, Migliore, Vitello e Rosato. Un gruppo ristretto di sanniti ha aderito anche alla fase organizzativa dell’evento ( Annachiara Palmieri, Roberto Stallone, Giovanni Amoriello, Girolamo Meccariello, Cosimo Caerella e Pasquale Ferraro )

La rete dei Comitati di Italia Viva Sannio invitano tutti i simpatizzanti a partecipare all’evento di Lunedi prossimo a Napoli dove sarà l’occasione per conoscere i dirigenti nazionali ed al contempo aderire al nuovo partito.

RETE DEI COMITATI DI AZIONE CIVILE E DEGLI ADERENTI AL PROGETTO DI ITALIA VIVA

Bn Crescita Benevento – Francesco Pio Pepiciello; Bn Europa Benevento -Carmine Pulzella; Bn Verso Italia Viva Benevento – Annachiara Palmieri ; Montesarchio – Democratici per il sud – Pasquale Ferraro; Montesarchio – Valle Caudina Viva – Monica Castaldo; Airola Viva – Roberto Stallone; Moiano Luzzano – Moiano Viva – Domenico Iodice; Bucciano- Società aperta- Giuseppe Meccariello; Giustizia San Salvatore Telesino – Loredana Pacelli; San Salvatore Telesino – Società aperta – Emilio Bove; Pesco Sannita – Fortore Viva – Fabrizio Modelfino, Dott.ssa Giulia Abbate – assessore comune Airola e già consigliere regionale; Dott.Luigi Ionico – già assessore comunale Benevento; Dott. Marcellino Aversano- consigliere comunale Benevento; Marcello Palladino – già consigliere comunale Benevento, Pasquale Orlando – Sannio Social Factory ; Massimo De Rienzo – già consigliere comunale Benevento, Dott. Alfredo Nazzaro e Arch. Pio Canu – membri di “sei sud”; Avv. Bepy Izzo – assessore comune di Montesarchio, Prof. Mario Morelli ; Pasquale Moretti – ACLI, Avv. Raffaele Benevento consigliere comunale Guardia Sanframondi; dott. Cosimo Cairella ASSOTER, Girolamo Meccariello, Avv. Mario Palmieri, Prof. Antonio Inglese, Giuseppe Meccariello, Ennio Graziano, Lina Laudando e Carmine Pacelli,