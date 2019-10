Ecosistema Urbano di Legambiente: Male Napoli, Salerno,Caserta. Rimandata Avellino. Sufficiente Benevento

A.a.a..Cercasi città sostenibili: l’insieme dei capoluoghi di provincia della nostra regione si presenta come città statiche, prive di coraggio nell’affrontare le politiche ambientali. Rimpastano le giunte, cambiano gli attori ma alla fine il risultato non cambia: nessun scatto, nessuna innovazione, nessun beneficio. In Campania rispetto allo scorso anno c’è chi sale lievemente, chi scende di poco, chi peggiora, ma sostanzialmente l’impressione generale che si ricava da una osservazione meno generica è che continua a prevalere un diffuso immobilismo nelle politiche ambientali. Napoli all’84° posto si piazza stabilmente nella parte bassa della graduatoria, male anche Salerno e Caserta rispettivamente al 75° e 72° posto. Rimandata Avellino che scala qualche posizione e tocca la 65a posizione. Benevento si conferma come palma per la miglior performance tra i capoluoghi campani con il 47° posto.

Questa la sintesi della la fotografia scattata da Ecosistema Urbano 2019 realizzato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore. Sono stati esaminati oltre 30mila dati, valutati in base a 18 parametri che determinano la classifica delle performance ambientali delle città capoluoghi di provincia.

“Le città campane -commenta Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania- rispetto alle grandi sfide urbane si confermano distratte, svogliate, assenti. Non possono bastare, seppur simbolicamente importanti, le delibere di “dichiarazione di emergenza climatica” fatte da alcune città campane. A quel segnale, a quella presa di coscienza va aggiunto lo sforzo di rivedere il “disegno” delle città convertendo gli spazi di vita quotidiana in maniera ecologica, efficiente e intelligente. Ora più che mai serve un impegno diretto del Governo e una responsabilità da parte delle amministrazioni locali per realizzare un’alleanza vasta e trasversale che metta in rete tutti gli attori in campo per un nuovo rinascimento urbano che, attraverso nuove politiche climatiche, renda possibile una riduzione della spesa per la mobilità o per la casa sostenendo così la capacità di spesa delle famiglie, che con strategie antismog più efficaci o fermando il consumo di suolo sia anche in grado di far germogliare progetti di rigenerazione delle aree urbane e di restituire qualità e dignità alle periferie. Guardando alle città non più come a un semplice elenco di campanili, ma come laboratorio privilegiato di un reale green new deal.”

Qualità dell’aria

La concentrazione nell’aria di biossido di azoto (NO 2 ) costituisce, insieme al particolato sottile e all’ozono, uno dei maggiori problemi con cui le amministrazioni devono confrontarsi. In nessun capoluogo campano nel 2018 il valore medio delle concentrazioni misurate dalle centraline in ambito urbano è superiore al limite di legge di 40 μg/mc. La situazione peggiore si registra a Salerno, dove si è registrata una media 38,4 μg/mc; segue Napoli con 31,3; Avellino 22,7; Benevento 22,0 e infine Caserta con 16,8 μg/mc. Anche per quanto riguarda le concentrazioni di Pm 10 i valori medi rientrano nel limite per la protezione della salute umana di 40 μg/mc previsto dalla direttiva comunitaria (l’obiettivo per la salute indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità è però di 20 μg/mc). I valori medi vedono in testa Avellino con 34,6 μg/mc; poi Napoli (26,1); Benevento (25,5); Caserta (24,2) e Salerno (19,5). Va ricordato che sia Avellino che Napoli nel 2018 hanno sono andati oltre i 35 giorni annui di superamento del limite dei 50 μg/mc consentiti dalla normativa (rispettivamente 46 e 37 giorni). Negli ultimi anni la concentrazione di ozono negli strati più bassi dell’atmosfera è raddoppiata e sempre più ricorrenti e pericolosi sono i picchi estivi. Nel 2018 in due capoluoghi campani si rileva il superamento della soglia di protezione della salute umana (25 giorni all’anno di superamento del limite giornaliero di 120 μg/mc come media mobile su 8 ore). Si tratta di Avellino (81 giorni) e Napoli (32).

Acqua e depurazione

Tutti i capoluoghi campani (ad eccezione di Avellino il cui dato non è disponibile) superano la media nazionale di consumi idrici domestici di acqua potabile. A Caserta si arriva a 177,8 litri per abitante al giorno di acqua potabile (probabilmente riconducibili a utenze non soltanto domestiche ma contabilizzate come tali); segue Salerno con 163,1 l/ab; poi Benevento (150,8) e Napoli (150,3 litri). Per stimare le probabili dispersioni si calcola che la quota di acqua potabile immessa in rete e non consumata: il dato medio sulla dispersione dell’acqua nei capoluoghi conferma una situazione critica e l’assenza di forti segnali di discontinuità col passato. La situazione peggiore si registra a Caserta con il 58% di perdite, segue Salerno con circa il 55, Napoli con il 40% e Benevento con il 37%. Gli ultimi dati Istat relativi alla percentuale di popolazione servita da rete fognaria delle acque reflue urbane relativi al 2016 mostrano una situazione sostanzialmente stabile. Critica la situazione a Benevento con appena il 17% di abitanti allacciati alla rete; mentre gli altri capoluoghi hanno percentuali che oscillano tra il 90 e il 100%.

Rifiuti e mobilità

Solo Avellino supera l’obiettivo di legge del 65% di raccolta differenziata fissato per il 2012 con una percentuale del 71,8% con il 100% degli abitanti serviti dalla raccolta domiciliare dei rifiuti. Benevento raggiunge il 62% mentre 82% degli abitanti serviti da raccolta porta. Segue Salerno con il 60%, Caserta con il 48,3% e Napoli con 36%.

Gli indicatori del trasporto pubblico sono costruiti suddividendo le città in base al numero di abitanti. Ciò perché c’è una evidente incidenza del bacino di utenza (quindi il numero di abitanti, ma anche l’estensione geografica del capoluogo) sul dato finale. Il servizio di trasporto pubblico, direttamente proporzionale alla popolazione per quanto riguarda i valori assoluti vede andamenti in crescita per tutte le tipologie di città. Napoli con 98 passeggeri trasportati annualmente per abitante – sono ancora lontani dalle altre grandi metropoli e città turistiche come Venezia con 695 viaggi/ab, Milano 474 viaggi/ab e Genova 406 viaggi/ab. Tra le grandi città, l’offerta di trasporto pubblico conferma Milano al primo posto con 87 km-vetture/ab, seguita da Venezia, Trieste e Roma rispettivamente con valori che si collocano tra 57 e 59 km-vetture/ab. A non raggiungere i 30 km-vetture/ab c’è Napoli al di sotto dei 20 km-vettura. Caserta non supera neanche i 5 km-vetture/ab. Per quanto riguarda le isole pedonali, dopo lo stallo registrato fino al 2016, il 2018 conferma la crescita registrata lo scorso anno dell’estensione media delle isole pedonali nelle città, che arriva ora a 0,47 m2 per abitante (+12%). Solo Napoli raggiunge questa media, mentre Salerno e Benevento si avvicinano rispettivamente con 0,39 m2 e 0,38 m2. Caserta fanalino di coda con appena 0,11 m2

Con Ecosistema Urbano sono state premiate le Buone pratiche urbane 2019, esperienze che dimostrano che il cambiamento è possibile, anzi è a portata di mano, quando c’è davvero la voglia di creare discontinuità con il passato e di mettere in campo azioni per ridurre gli impatti ambientali e migliorare la qualità delle città e la qualità della vita. Una menzione speciale è andata al progetto Giardino dei Cinque Continenti , dove dalla bonifica di una discarica di Scampia, periferia nord di Napoli, è nato un giardino diviso in sei aiuole e in ognuna i gruppi di alunni e studenti che l’hanno adottata hanno piantato e curano essenze specifiche di uno dei cinque continenti e dell’area del Mediterraneo.Oltre a riqualificare una zona della città degradata. L’intervento è opera del circolo locale di Legambiente insieme una rete civica di scuole, cittadini e associazioni.

CLASSIFICA FINALE ECOSISTEMA URBANO 2019

Pos. Città Pos. Città Pos. Città 1 Trento 81,20% 36 Padova 57,44% 71 Reggio Calabria 49,26% 2 Mantova 80,59% 37 Pisa 57,11% 72 Caserta 48,62% 3 Bolzano 76,40% 38 Lucca 57,07% 73 Genova 48,38% 4 Pordenone 75,45% 39 Savona 56,99% 74 Grosseto 46,27% 5 Parma 74,72% 40 Pavia 56,40% 75 Salerno 45,96% 6 Pesaro 70,63% 41 Varese 56,30% 76 Rovigo 45,75% 7 Treviso 70,41% 42 Ancona 55,88% 77 Rieti 45,30% 8 Belluno 70,18% 43 Aosta 55,76% 78 Brindisi 45,22% 9 Oristano 69,01% 44 Vercelli 55,58% 79 Monza 43,91% 10 Ferrara 68,55% 45 Cagliari 55,54% 80 Taranto 43,27% 11 Verbania 66,59% 46 L’Aquila 54,63% 81 Campobasso 43,09% 12 Reggio Emilia 65,72% 47 Benevento 54,61% 82 Pescara 42,78% 13 Bologna 65,63% 48 Siena 54,57% 83 Pistoia 42,39% 14 Cosenza 65,52% 49 Arezzo 54,34% 84 Napoli 42,18% 15 Macerata 65,14% 50 Potenza 54,29% 85 Caltanissetta 41,85% 16 Venezia 64,92% 51 Vicenza 54,01% 86 Foggia 41,59% 17 Cremona 63,86% 52 Chieti 53,87% 87 Bari 41,03% 18 Udine 63,84% 53 Ravenna 53,70% 88 Torino 40,28% 19 Biella 63,81% 54 Modena 53,68% 89 Roma 39,85% 20 Cuneo 63,72% 55 Novara 52,53% 90 Imperia 39,48% 21 La Spezia 62,76% 56 Forlì 52,39% 91 Messina 38,67% 22 Sondrio 62,58% 57 Piacenza 52,07% 92 Frosinone 38,45% 23 Rimini 62,16% 58 Ascoli Piceno 52,06% 93 Matera 38,25% 24 Firenze 61,95% 59 Agrigento 51,87% 94 Crotone 37,40% 25 Bergamo 61,43% 60 Asti 51,24% 95 Alessandria 37,27% 26 Perugia 61,32% 61 Lecco 50,98% 96 Massa 36,94% 27 Lodi 61,30% 62 Viterbo 50,97% 97 Trapani 36,16% 28 Teramo 60,26% 63 Enna 50,81% 98 Latina 35,80% 29 Gorizia 60,22% 64 Prato 50,73% 99 Isernia 33,96% 30 Trieste 59,93% 65 Avellino 50,35% 100 Palermo 30,19% 31 Catanzaro 59,36% 66 Lecce 50,02% 101 Ragusa 29,41% 32 Milano 59,33% 67 Verona 49,75% 102 Catania 28,56% 33 Brescia 58,96% 68 Como 49,75% 103 Siracusa NV 34 Terni 58,01% 69 Livorno 49,75% 104 Vibo Valentia NV 35 Nuoro 58,00% 70 Sassari 49,51%

Fonte: Legambiente, Ecosistema Urbano (

Comuni, dati 2018)

Elaborazione: Ambiente Italia