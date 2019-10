Il Crotone in scena a Verona, il Benevento ospita la Cremonese

Torna in campo la Serie BKT con il 10 turno di campionato al via già stasera con la capolista Crotone impegnata in casa del ChievoVerona. Il Benevento invece scenderà in campo mercoledi al Vigorito contro la Cremonese. Spera nei passi falsi delle prime della classe l’Empoli che, dopo il pareggio subito in extremis a Trapani, vuole tornare a vincere contro uno Spezia reduce da 2 successi di fila. A quota 15 punti ci sono Perugia e Ascoli, avversarie in questo turno al Curi, e anche la Salernitana che andrà a Pisa per sfidare i nerazzurri, reduci dal k.o. nel derby col Livorno. Per i labronici prova del nove in casa del Cittadella. L’altra veneta, il Venezia, torna al Penzo per affrontare il Pordenone. Dopo il netto successo sul Benevento, il Pescara andrà a Castellammare per sfidare la Juve Stabia, la Virtus Entella invece riceve il Cosenza. Chiude il quadro, mercoledi alle 21, Frosinone-Trapani.

Martedi 29 ottobre ore 21

ChievoVerona-Crotone (Diretta su Dazn)

I precedenti ufficiali a Verona tra le due squadre sono 3: 2 vittorie venete (ultima 2-1 nella A 2017/18) e 1 calabrese (2-1 nella A 2016/17). Nei 270’ presi in esame gialloblu e rossoblu sempre in rete, 6 le reti veronesi, 4 quelle del Crotone.

ChievoVerona squadra regina dei pareggi nella Serie BKT 2019/20: 5 in 9 turni, come il Cosenza.

Crotone sprint nei secondi tempi: 5 i punti guadagnati dai calabresi nelle prime 9 giornate rispetto ai risultati del 45’.

Probabili formazioni:

ChievoVerona (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Cesar, Vaisanen, Brivio; Segre, Obi, Esposito; Giaccherini; Meggiorini, Rodriguez. (All. Marcolini)

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Spolli, Golevic; Molina, Zanellato, Barberis, Benali, Mazzotta; Simy, Messias. (All. Stroppa).

Arbitro: Marinelli.

Diffidati: Esposito (ChievoVerona).

Squalificati: Gigliotti (Crotone).

Cittadella-Livorno (Diretta su Dazn)

Al Tombolato si contano 10 precedenti ufficiali: 4 le vittorie venete (ultima 4-0 l’anno scorso, in B), 5 i pareggi (ultimo 1-1 nella B 2014/15) e 1 successo toscano (2-0 nella B 2012/13).

Cittadella distratto in avvio di ripresa: i veneti hanno subito 6 gol dal 46’ al 60’ – su un totale di 12 (50% esatto) dopo 9 turni di campionato.

Il Livorno però è la squadra cadetta che nelle riprese ha finora perso il maggior numero di punti rispetto al 45’: -6.

Probabili formazioni:

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Mora, Camigliano, Adorni, Rizzo; Vita, Pavan, D’Urso; Panico; Luppi, Celar. (All. Venturato)

Livorno (3-4-3): Zima; Boben, Gonnelli, Gasparro; Del Prato, Luci, Agazzi, Porcino; Marras, Raicevic, Marsura. (All. Breda)

Arbitro: Minelli.

Diffidati: Benedetti (Cittadella).

Squalificati: Diaw, Perticone (Cittadella); Bogdan (Livorno).

Empoli-Spezia (Diretta su Dazn)

In Toscana i precedenti ufficiali sono 30: 19 i successi dei padroni di casa (ultimo 2-0 nella B 2013/14), 7 i pareggi (ultimo 1-1 nella B 2017/18), 4 le vittorie ospiti (ultimo 1-0 nella C-1 1993/94).

Empoli scatenato nei primi 15’ di gioco: 5 le reti azzurre dopo 9 turni di campionato.

Spezia cooperativa del gol nella Serie BKT 2019/20: 9 i marcatori diversi per la squadra di mister Italiano.

Probabili formazioni:

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Gazzola, Maietta, Romagnoli, Balzovec; Frattesi, Stulac, Bajrami; Dezi; La Gumina, Mancuso. (All. Bucchi)

Spezia (4-3-3): Scuffet; Vignali, Caparadossi, Terzi, Bastoni; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; F. Ricci, Gyasi, Bidaoui. (All. Italiano).

Arbitro: Serra.

Diffidati: Mora (Spezia).

Squalificati: Bandinelli (Empoli).

Juve Stabia-Pescara (Diretta su Dazn)

I precedenti ufficiali in Campania sono 8, con bilancio di 5 vittorie stabiesi (ultima 2-1, nella Serie B 2013/14), 1 pareggio (0-0, nella Serie C 1973/74) e 2 successi biancazzurri (ultimo 3-1, nella Serie C-1 2007/08).

Di fronte stasera al Menti la squadra che subisce più gol nei 15’ finali di gara (7 gol al passivo per i campani dal 76’ al 90’ inclusi recuperi) e quella che ne segna di più (7, il Pescara di Zauri).

Pescara scatenato in avvio di ripresa: 5 le reti abruzzesi dal 46’ al 60’ di gioco, dopo 9 giornate nella Lega B 2019/20.

Probabili formazioni:

Juve Stabia (4-2-3-1): Branduani; Vitiello, Troest, Tonucci, Ricci; Addae, Calvano; Melara, Carlini, Canotto; Forte. (All. Caserta)

Pescara (4-3-2-1): Kastrati; Ciofani, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo; Busellato, Palmiero, Memushaj; Machin, Galano; Borrelli. (All. Zauri).

Arbitro: Volpi.

Diffidati:

Squalificati: Germoni (Juve Stabia).

Perugia-Ascoli (Diretta su Rai Sport e Dazn)

Sono 19 i precedenti ufficiali in Umbria tra le due squadre: 10 i successi biancorossi (ultimo 2-0 nella B dell’anno scorso), 6 i pareggi (ultimo 0-0 nella B 2016/17) e 3 affermazioni marchigiane (ultima 2-0 nella B 2015/16). L’Ascoli non segna a Perugia, in gare ufficiali, da 307’: ultima rete bianconera firmata Addae al 53’ di Perugia-Ascoli 0-2 del 2 aprile 2016, in Serie B; poi si contano i residui 37’ di quella gara e le intere finite 0-0 nella B 2016/17, 1-0 per i padroni di casa nella B 2017/18 e 2-0 umbro nella Serie BKT 2018/19.

Perugia fragile in avvio di gara: 4 le reti subite dai biancorossi nei primi 15’ di gioco, su 9 totali, quasi il 50% del dato complessivo.

In compenso i biancorossi umbri sono da record per reti con subentranti, 3.

I marchigiani sono rimasti l’unica compagine della Serie BKT 2019/20 senza pareggi e possono vantare l’attacco-record dopo 9 turni: 16 le reti bianconere fin qui realizzate.

Probabili formazioni:

Perugia (4-3-1-2): Vicario; Gyomber, Sgarbi, Rosi, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Galic; Fernandes; Buonaiuto, Iemmello. (All. Oddo).

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Laverone, Brosco, Gravillon, Padoin; Piccinocchi, Troiano, Cavion; Ninkovic; Ardemagni, Scamacca. (All. Zanetti).

Arbitro: Ros.

Diffidati: Gravillon (Ascoli).

Squalificati: Da Cruz (Ascoli).

Pisa-Salernitana (Diretta su Dazn e Sky [Dazn1])

In Toscana i precedenti ufficiali fra le due squadre sono 10: 4 vittorie nerazzurre (ultima 1-0 nella C-1 1978/79), 5 pareggi (ultimo 0-0 nella I Divisione Lega Pro 2013/14) e 1 sola affermazione campana (1-0 nella B 2016/17). Pisa senza gol in casa contro i granata da 340’: ultima rete firmata da Di Prete al 20’ in Pisa-Salernitana 1-0, 6 maggio 1979 in C-1.

Pisa scatenato prima della pausa: 4 le reti nerazzurre dopo 9 turni dal 31’ al 45’ inclusi recuperi, primato condiviso con il Pordenone.

La Salernitana è la formazione cadetta 2019/20 che fa meno cambi dopo 9 turni: 23 sui 27 disponibili.

Probabili formazioni:



Pisa (3-5-2): Gori; Meroni, Aya, Benedetti; Belli, Marin, Gucher, Minesso, Lisi; Moscardelli, Marconi. (All. D’Angelo)

Salernitana (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Dziczek, Di Tacchio, Maistro, Kiyine; Djuric, Jallow. (All. Ventura)

Arbitro: Camplone.

Diffidati:

Squalificati: Birindelli (Pisa).

Venezia-Pordenone (Diretta su Dazn)

A Venezia sono 15 i precedenti ufficiali tra le due squadre: 8 i successi lagunari (ultimo 1-0 nella C 2016/17), 4 i pareggi (ultimo 0-0 nella coppa Italia di C 1988/89) e 3 vittorie friulane (ultima 2-1 nella Coppa Italia 2017/18).

Pordenone scatenato prima della pausa: 4 le reti neroverdi dopo 9 turni della B 2019/20 dal 31’ al 45’ inclusi recuperi, primato condiviso con il Pisa.

Probabili formazioni:

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni; Zuculini, Fiordilino, Maleh; Aramu; Bocalon, Capello. (All. Dionisi)

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Barison, De Agostini; Misuraca, Burrai, Mazzocco; Ciurria; Strizzolo, Candellone. (All. Tesser).

Arbitro: Rapuano.

Diffidati: Maleh, Zuculini (Venezia).

Squalificati:

Virtus Entella-Cosenza (Diretta su Dazn)

A Chiavari primo confronto ufficiale tra le due squadre.

In Virtus Entella-Cosenza di fronte due delle 5 squadre cadette che segnano di meno dopo 9 giornate: 8 reti a testa, come Cremonese, Frosinone e Juve Stabia.

I calabresi sono anche la compagine del torneo regina dei pareggi – 5 – come il ChievoVerona.

Probabili formazioni:

Virtus Entella (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Poli, Pellizzer, Sala; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Schenetti; Mancosu, De Luca. (All. Filippi).

Cosenza (4-3-3): Perina; Corsi, Capela, Idda, Legittimo; Bruccini, Kanoute, Trovato; Carretta, Litteri, Baez. (All. Braglia).

Arbitro: Maggioni.

Diffidati: Eramo, Pellizzer (Virtus Entella); Idda (Cosenza).

Squalificati: Chiosa (Virtus Entella).

Mercoledi 30 ottobre ore 19

Benevento-Cremonese (Diretta su Dazn e Sky [Dazn1])

A Benevento i confronti ufficiali tra le due squadre sono 2: vittoria sannita per 2-1 nella B dell’anno scorso, successo grigiorosso per 3-1 nella I Divisione Lega Pro 2009/10.

Probabili formazioni:

Benevento (4-4-2): Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Letizia; Kragl, Hetemaj, Viola, Tello; Sau, Coda. (All. Inzaghi).

Cremonese (3-5-2): Agazzi; Ravanelli, Claiton, Caracciolo; Mogos, Arini, Gustafson, Deli, Renzetti; Palombi, Ceravolo. (All, Baroni).

Arbitro: Abbattista.

Diffidati: Caracciolo (Cremonese).

Squalificati:

Ore 21

Frosinone-Trapani (Diretta su Dazn)

Nei 13 confronti ufficiali in Ciociaria, bilancio di 9 vittorie giallazzurre (ultima 1-0 nella B 2016/17), 3 pareggi (ultimo 0-0 nella serie C-2 1997/98) ed 1 solo successo siciliano (2-1 nella I Divisione Lega Pro 2011/12).

Probabili formazioni:

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Ciano, Dionisi. (All. Nesta).

Trapani (4-3-3): Carnesecchi; Del Prete, Scognamiglio, Pagliarulo, Jakimovski; Luperini, Taugourdeau, Moscati; Nzola, Pettinari, Scaglia. (All. Baldini).

Arbitro: Robilotta.

Diffidati: Brighenti, Ciano (Frosinone); Scognamillo (Trapani).

Squalificati:

