3BMETEO – PERTURBAZIONE verso sud. Nuovo fronte in arrivo giovedì

La perturbazione provenuta dal Nord Europa si porterà in giornata verso il Meridione mentre una nuova raggiungerà l’Italia giovedì a partire dal Nordovest.

SITUAZIONE. La perturbazione giunta sull’Italia ieri, martedì, dal Nord Europa ha provocato un certo peggioramento sulle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali. Ha dato luogo a piogge sparse che solo nel caso della Toscana si sono mostrate piuttosto intense e persistenti, tanto che su alcune zone gli accumuli pluviometrici nell’arco delle ultime 24 ore hanno toccato punte di oltre 90mm nel Pisano, dove nella serata di ieri si sono avuti anche alcuni temporali. La giornata di oggi inizia all’insegna dei cieli nuvolosi al Centro-Nord, con fenomeni che seppur deboli interessano Emilia Romagna, centro-est Liguria, medio-alta Toscana, Umbria e Marche. Il fronte intanto avanza verso sud e alcuni fenomeni si scaricano al largo del basso Tirreno, del Canale di Sicilia e dello Ionio, senza però coinvolgere la terraferma, dove al contrario sono presenti maggiori schiarite.

METEO PROSSIME ORE. La perturbazione in avanzamento verso il Sud Italia risulterà piuttosto scarica al Nord, dove darà luogo a qualche piovasco solo su centro-est Alpi, Appenino Emiliano, in serata localmente sulle Alpi occidentali e Levante Ligure. Al Centro un po’ di instabilità soprattutto sul versante adriatico con piogge e rovesci in estensione dalle Marche all’Abruzzo, su quello tirrenico su alta Toscana e Lazio. Al Sud instabilità in aumento in Sicilia con qualche rovescio sulle aree settentrionali, specie dalla seconda parte della giornata, fenomeni isolati anche su Puglia, Calabria e alta Campania in serata.

METEO GIOVEDÌ. Nuova perturbazione in arrivo al Centro-Nord con ripresa delle piogge al Nordovest in estensione a Toscana, Lazio, Umbria e Marche entro sera, anche a carattere temporalesco sul versante tirrenico. Passaggio di piogge e temporali anche in Sardegna, specie dal pomeriggio-sera. Nubi irregolari al Sud con qualche pioggia soprattutto sui settori peninsulari. Temperature in lieve diminuzione. Venti moderati o tesi settentrionali. Per la tendenza per il Ponte di Ognissanti.