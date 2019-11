3BMETEO WEEKEND: ONDATA DI MALTEMPO con PIOGGE e TEMPORALI anche FORTI. Le zone colpite

. Alpiogge e rovesci al mattino al Nordovest in estensione a ovest Emilia, Lombardia e alto Triveneto, anche forti. Fenomeni più deboli su est Emilia e basso veneto. Tende a migliorare al Nordovest. Aldiffuso maltempo su Sardegna (specie occidentale), tirreniche e interne adriatiche con piogge e temporali anche forti. Fenomeni più isolati lungo l’Adriatico dove comunque non si escludono locali rovesci. Tende a migliorare in Toscana. Almaltempo sulla Campania con piogge e temporali anche forti, maggiore variabilità altrove con fenomeni in intensificazione in giornata su alta Calabria tirrenica e Sicilia. Temperature in ulteriore lieve locale aumento. Venti forti meridionali in rotazione da NO sul Mar di Sardegna. Mari agitati con locali burrasche al largo e mareggiate lungo le coste esposte.