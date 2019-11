Inzaghi:” La squadra sta bene, siamo pronti e determinati per affrontare l’Empoli”. VIDEO

Cresce l’attesa per la super sfida dell’undicesima d’andata in programma domenica alle ore 21.00.

Sotto i riflettori dello Stadio Ciro Vigorito scenderanno in campo due big del torneo cadetto Benevento ed Empoli, una gara che ha un sapore particolare anche per la presenza sulla panchina toscana dell’ex allenatore Christian Bucchi.

Il Benevento, dopo il successo con la Cremonese di mercoledì scorso, ha tutte le intenzioni di allungare il passo tenendo lontano dalla vetta il Crotone sconfitto dal Perugia e lo stesso Empoli.

Mister Pippo Inzaghi a poche ore dalla partita ha parlato dell’importanza della gara e delle condizioni dei suoi ragazzi. La squadra sta bene – ha confermato il tecnico giallorosso. Deciderò gli ultimi dettagli domenica mattina quando farò le ultime valutazioni.

Pe noi, visti i risultati, si presenta una grande occasione per restare al primo posto. Giochiamo in casa, dinanzi al nostro pubblico che ci aiuterà ad affrontare i toscani con grande determinazione per cancellare lo smacco di Pescara.

L’Empoli è una squadra completa, attrezzata per vincere il Campionato di Serie B. Inzaghi ha ribadito di guardare soltanto al suo Benevento che non è da meno.

Stiamo molto bene in questo momento. Ho l’imbarazzo della scelta – ha detto l’allenatore giallorosso. Ho un grande gruppo pronto a dare un segnale importante al campionato. Sono certo di avere il pubblico tutto dalla nostra parte.

Non ci condizionerà sicuramente il maltempo previsto per domenica. Sono concentrato sulla partita e basta – ha ribadito con forza Pippo Inzaghi.

Pe quanto concerne la formazione probabilmente vedremo in campo Sau e per la difesa sto facendo ancora delle riflessioni che mi aiuteranno domani a fare le scelte. Comunque sia posso contare su un roster di primo piano, c’è solo l’imbarazzo della scelta ha dichiarato Inzaghi che ha voluto anche sgombrare il campo dalle polemiche sull’eventuale centrocampo a tre. In campo andranno i giocatori che sono più in forma.