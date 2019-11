Innovazione: al via Innovation Week a Cà Foscari

Venezia, 5 nov. (Adnkronos) – Presentata oggi, nella cornice dell’Ateneo veneziano, la Venice Innovation Week (VIW), la settimana dell’innovazione strategica e digitale ideata dall’Università Ca’ Foscari Venezia, in programma a Venezia e Mestre da martedì 12 a sabato 16 novembre.

Il ricco programma di eventi, forum, workshop e conferenze è stato illustrato alla presenza di Michele Bugliesi, Magnifico Rettore dell’Università Ca’ Foscari Venezia, di Carlo Bagnoli, Delegato ai Rapporti con le Imprese, la Regione e le Università del Veneto, Università Ca’ Foscari Venezia, e Vladi Finotto, Delegato alla Proprietà intellettuale, autoimprenditorialità e trasferimento tecnologico, Università Ca’ Foscari Venezia, Emanuele Gatti, Presidente di ITKAM – Camera di Commercio Italiana per la Germania – , e Gian Michele Gambato, Vice Presidente vicario della CCIAA di Venezia Rovigo. Con il coinvolgimento di circa 2.000 persone, oltre 1.600 imprenditori e 1.150 aziende, la Week conferma l’impegno dell’Ateneo nel favorire occasioni di dialogo e approfondimento sui temi della crescita e dell’innovazione.

“Le tematiche affrontate nella Venice Innovation Week sono di estrema attualità nel presente e nel futuro anche se non ne conosciamo lo sviluppo nell’immediato – ha dichiarato il Rettore Michele Bugliesi – In tutto questo la formazione e la ricerca hanno un ruolo fondamentale per stare al passo e rispondere alle sfide e Ca’ Foscari è in prima linea anche nella collaborazione con le imprese, mettendo al servizio conoscenza e supporto per l’innovazione. Il nostro territorio per tutto questo è molto ricettivo, le aziende rispondono e le università si fanno promotrici. Con la Venice Innovation Week Venezia torna ad avere un ruolo di primo piano, a livello nazionale, sui temi dell’innovazione strategica e digitale”.