3BMeteo, PERTURBAZIONI NON STOP sull’Italia, frequente MALTEMPO, vi diciamo dove

Meteo giovedì: mentre il fronte giunto mercoledì insisterà sulle regioni estreme del Sud, una nuova perturbazione inizierà ad interessare Sardegna, regioni di nordovest e Toscana nella prima metà della giornata con fenomeni che entro sera si estenderanno anche al resto del Nord. Nel contempo avremo un miglioramento al Sud. Neve sulle Alpi a quote medie (1300-1600m). Tempo buono o discreto nella fascia centrale compresa tra Lazio e medio basso Adriatico fino alla Campania. Temperature stazionarie con valori molto simili al mercoledì. Venti di libeccio al Centro Nord, settentrionali al Sud. Mari molto mossi.

Meteo venerdì: la formazione di un minimo di bassa pressione sui bacini occidentali coinvolge in spiccate condizioni di maltempo le regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche con piogge e temporali anche forti che potranno insistere anche per gran parte della giornata. Sul resto della Penisola condizioni migliori salvo nuvolosità irregolare e qualche piovasco che potrà arrivare fino alla Campania. Neve abbondante sulle Alpi a quote medie e sull’Appennino centro settentrionale a quote medio alte. Venti forti, tempestosi tra Sud e SE con mari agitati e possibili mareggiate.