LA CESTISTICA RIPOSA DA CAPOLISTA E GUARDA A SALA CONSILINA.

Dopo 5 giornate, nonostante un’annunciato pronostico pre-campionato, la Cestistica Benevento è in testa al campionato di Serie C Silver Campania in compartecipazione con Pallacanestro Trinità Sala Consilina. Le due squadre sono al momento appaiate a 10 punti ma la situazione potrebbe cambiare in quanto i cinghiali di Coach Annecchiarico si apprestano a subire il turno di riposo dettato dal numero dispari di equipe partecipanti al campionato.

In vista, dunque, dello stop forzato sera alle 20:00 presso l’Istituto Tecnico Rampone – training center della Cestistica – si terrà una amichevole insieme all’Air Basket Termoli.

La squadra di Coach Carlo Corbo in questo momento è terza in classifica nel campionato Serie C Silver girone Abruzzo/Molise con 6 punti insieme a Olimpia Mosciano e Pallacanestro Pescara ed ha un roster di tutto rispetto con l’ala piccola e capitano Silvio Marinaro best scorer con 82 punti. La compagine, in generale, dopo la scissione dall’AIrino Basket appare totalmente rinnovata – il capitano è l’unico ad essere rimasto – e annovera anche tre stranieri: Noel Levi, inglese play guardia di 195cm, Magdolen Matus, slovacco guardia-ala di 195cm, e Maskym Kupchak, centro ucraino.

Settimana corta per i beneventani che dopo il match contro i molisani hanno in programma un “rompete le righe” anticipato e torneranno ad allenarsi il prossimo Lunedì.

La prossima settimana, infatti, si preannuncia intensa. La squadra del Presidente Zullo si allenerà tutti i giorni in previsione del big match del 17 in cui la Cestistica si troverà ad essere ospite di Sala Consilina.