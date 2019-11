PALLAMANO – IL PALATEDESCHI DI BENEVENTO A GENNAIO SEDE DEL GRUPPO 3 DI QUALIFICAZIONE AI MONDIALI 2021

Sarà il PalaTedeschi di Benevento ad ospitare le gare del Gruppo 3 di qualificazione ai Campionati Mondiali di Egitto 2021, che, dal 10 al , vedranno l’Italia contendere a Romania, Kosovo e Georgia l’unico lasciapassare per l’accesso alla fase successiva.

La Nazionale maschile, per la prima volta nella storia di scena nella città sannita, tornerà in Campania a distanza di vent’anni esatti dalla ultima apparizione. Era il del 2000 quando la selezione azzurra superò, anche in quel caso in una qualificazione iridata, la Slovacchia.

L’Italia ospiterà un torneo di accesso ai Mondiali per la seconda volta consecutiva dopo l’esperienza del al Palaresia di Bolzano. E come in quella occasione, i ragazzi di Riccardo Trillini ritrovano la Romania sulla propria strada: contro i romeni, Parisini e compagni giocheranno la gara conclusiva del Gruppo 3, fissata per il 12 gennaio. Gli azzurri debutteranno il 10 contro il Kosovo, per poi replicare il giorno seguente contro la Georgia.

Il programma completo di orari delle partite e le modalità di ingresso al PalaTedeschi saranno resi noti nelle prossime settimane.

NUOVA FORMULA – Il nuovo format degli EHF EURO e dei Mondiali, passati rispettivamente a 24 e 32 squadre, rivoluzionerà anche i passaggi necessari per la qualificazione alla fase finale.

Le squadre, come l’Italia, coinvolte in questa fase a gironi hanno una sola chances per andare avanti: vincere il proprio gruppo. Ciò garantirà il pass per un Play-Off intermedio da disputare in tra 15\16 (andata) e 18\ (ritorno), affrontando le squadre che hanno disputato gli EHF EURO 2020 e il cui piazzamento non ha dato accesso ai tornei di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo.

Il Play-Off intermedio prevede 10 confronti e altrettante vincitrici che disputeranno il tradizionale Play-Off , dove saranno coinvolte anche le 8 squadre provenienti dai tornei pre-olimpici.

Dall’Europa, accedono direttamente ai Mondiali di Egitto 2021 la Danimarca, campione del Mondo in carica, e le tre prime classificate degli EHF EURO 2020 di Norvegia, Svezia e Austria.

Il calendario del Gruppo 3 al PalaTedeschi di Benevento:

venerdì 10 gennaio

Italia – Kosovo

Romania – Georgia

11 gennaio

Georgia – Italia

Kosovo – Romania

12 gennaio

Italia – Romania

Kosovo – Georgia