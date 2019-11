Ex Ilva: Unioncamere Veneto, bene Intesa Sp su stop rate mutui, bene fare sistema

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “La decisione di Banca Intesa di sospendere le rate dei mutui e dei prestiti personali dei lavoratori ex Ilva è la prova che quando il Paese decide di fare sistema, si riesce persino a far fronte ad emergenze reali e avvertite da tutti”. Così il presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza in in merito alla vicenda ex Ilva.

“Siamo di fronte a una serie di crisi, Alitalia, Ilva, la stessa riforma del mondo camerale provocate da una classe dirigente che si sta allontanando dai problemi che attanagliano famiglie e imprese. Da tempo, ovunque in Italia, ma di sicuro qui nel Nordest, ci si rende conto che si sta assottigliando il network delle persone e dei corpi sociali che hanno davvero a cuore la stessa idea dello sviluppo”, sottolinea Pozza.

“Ogni iniziativa favorisca il comporsi di buone pratiche volte a trovare soluzioni non può che essere applaudita e, se si vuole, magari imitata”, aggiunge.