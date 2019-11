Il presidente US Acli Pepe a Ponte per verificare gestione Campo sportivo Ocone

Il presidente dell’Unione Sportiva ACLI di Benevento Alessandro Pepe si è recato in visita al Sindaco di Ponte Marcangelo Fusco per sincerarsi sulla questione in essere attualmente per la gestione del Campo sportivo G. Ocone attualmente in affido ad una associazione senza gara di appalto.

Il presidente ha chiesto notizie circa le modalità di affidamento poichè manifestava al primo cittadino pontese che l’Unione Sportiva ACLI nell’ottica di una politica di azione variegata sul territorio rappresentava la necessità di gestire impianti sportivi al fine di poter essere punto di riferimento anche per la sede nazionale per eventi sportivi di rilievo, ed a tal proposito manifestava l’intento di partecipazione alla gara di appalto che il comune di Ponte effettuerà per la gestione del relativo impianto.

Il presidente Pepe rammentava al sindaco che la procedura di affido è a dir poco inusuale e assoggettabile a ricorsi alla magistratura ed alla corte dei conti, cosa di cui anche l’ente da esso presieduto si riservava di fare a meno che il sindaco non indica la gara di appalto in tempi brevi.

Il sindaco Fusco rassicurava il presidente che il bando è già in redazione ed entro fine anno sarà pronto, per cui per i primi giorni del nuovo anno dovrebbe essere pubblicato.

In tale ottica quindi il presidente ringraziava il sindaco per la disponibilità e soprattutto per la cortesia nel fornire tutte le indicazioni necessarie affinchè in tempi brevi anche il campo Ocone di Ponte possa avere un gestore serio, e che possa assumere degli impegni concreti che possa mantenere nella speranza che diventi fulcro per lo sport pontese e provinciale per tanti appassionati di calcio scevri da servilismo reverenziale di qualsiasi corrente.

Il presidente dava appuntamento quindi al sindaco ai primi giorni del nuovo anno per l’uscita del bando.