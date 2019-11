Veneto: Coldiretti, secondo in Italia nella green economy (2)

(Adnkronos) – “Il contributo dell’agricoltura è in atto da molti – spiega Coldiretti Veneto – si tratta di una rivoluzione culturale che ha promosso attività virtuose applicate dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma anche alle pratiche ricreative, l’agricoltura sociale per l’inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti, la sistemazione di parchi, giardini, strade, l’agribenessere e la cura del paesaggio o la produzione di energie rinnovabili”.

“Il successo del Made in Italy sta nella straordinaria qualità con caratteri distintivi unici, una varietà e un’articolazione sul territorio che non hanno uguali al mondo – precisa Coldiretti – sono questi i risultati di un percorso di crescita reso possibile dall’approvazione della legge di orientamento (la numero 228 del 18 maggio 2001) fortemente sostenuta dalla Coldiretti che ha rivoluzionato il primario”.

Mentre le adesioni continuano sul territorio, il Manifesto è già stato sottoscritto da oltre 50 esponenti del mondo economico, ambientalista, sociale, ricerca scientifica e culturale. “Siamo convinti – si legge nella premessa – che in presenza di politiche serie e lungimiranti, sia possibile azzerare il contributo netto di emissione dei gas serra entro il 2050. Questa sfida può rinnovare la missione dell’Europa dandole forza e centralità. E può vedere un’Italia in prima fila. Noi siamo convinti che non c’è nulla di sbagliato in Italia che non possa essere corretto con quanto di giusto c’è in Italia. Noi, in ogni caso, nei limiti delle nostre possibilità, lavoreremo in questa direzione, senza lasciare indietro nessuno, senza lasciare solo nessuno”