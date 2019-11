Segreteria CST UIL AV-BN. De Luca sostituisce Bosco

Giovanni De Luca è il nuovo componente della segretaria territoriale della Cst Uil Avellino/Benevento, in sostituzione di Fioravante Bosco che aveva già lasciato l’incarico dal 1° agosto 2019 allorquando il sindaco di Benevento Clemente Mastella lo aveva nominato Comandante del Corpo di Polizia municipale di Benevento. Lo ha stabilito, all’unanimità, il Consiglio confederale Uil Avellino/Benevento, riunitosi questa sera in Avellino.

Giovanni De Luca ha una lunga esperienza nel mondo sindacale, e proviene dalla stessa categoria del suo predecessore, e cioè dalla Uil Fpl che organizza i lavoratori degli enti locali, della sanità e del terzo settore.

“Sono molto contento – ha dichiarato Fioravante Bosco – che questa nomina sia stata fatta poiché qualcuno credeva ancora che le mie dimissioni fossero un bluff! Certo, non lascio la Uil, organizzazione nella quale milito sin dal 1984. Nel contempo – conclude Bosco – voglio augurare a Giovanni De Luca di fare meglio di me nell’espletamento di questo delicato incarico poiché la provincia di Benevento ha bisogno di recuperare il tempo perduto rispetto alle politiche poste in essere dalla regione Campania, la quale tende a non tener conto degli interessi e delle aspettative delle aree interne del Sannio e dell’Irpinia”.