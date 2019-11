INFANZIA: SALVAMAMME LANCIA CORREDINO, PIGIAMINO E CAPPOTTINO DAY

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infanzia, che si celebrerà in tutto il mondo il 20 novembre, l’Associazione Salvamamme presieduta da Grazia Passeri ha messo in

campo una serie di iniziative per le famiglie dando il via al Corredino, Pigiamino e Cappottino Day.

La distribuzione avverrà nei giorni successivi anche in altre città partendo dal Sud d’Italia, in Campania, a Benevento e Caserta, Amelia Izzo, vicepresidente dell’associazione ”Dopo il

silenzio” e delegata Salvamamme in Campania, il 24 novembre consegnerà all’ospedale Rummo pigiamini e doni insieme, a partire dai 6 meravigliosi gemellini, Paolo, Maurizio, Francesca Pia, Angelica, Annachiara e Serena, nati proprio lì a gennaio alla presenza dei

”supergenitori” Pino Mele e Carmela Oliva.

Nei giorni successivi la consegna avverrà anche all’Ospedale Civile di Caserta. In Calabria

sarà l’Associazione Acquamarina presieduta da Licia Aquino a fare la gradita donazione al reparto pediatrico dell’Ospedale Civile Pugliese di Catanzaro.

Sempre nel mese di novembre anche a Palermo ospiterà il ”Pigiamino Day” all’ospedale pediatrico ”Giovanni Di Cristina”, organizzato da Diego Mannisi, delegato speciale della no profit in Sicilia e Presidente dell’associazione ASFA ”Solo per il bene Comune”, insieme

a Valeria Grasso, coordinatrice del progetto ”Valigia di Salvataggio” nella regione.