Fari su Benevento-Crotone, derby Juve Stabia-Salernitana

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali torna la Serie BKT con la 13a giornata alle porte. Sabato in scena il match tra le prime della classe, Benevento e Crotone, con i sanniti che cercano un successo per andare in fuga. Sempre sabato spazio per il derby campano tra Juve Stabia e Salernitana e per la sfida salvezza tra Livorno e Trapani. Vale per le zone alte invece Pordenone-Perugia, con entrambe appaiate a quota 19 punti in classifica. Alle 18 esordio per mister Muzzi alla guida dell’Empoli contro il Venezia. Domenica spazio per Ascoli-Cosenza e Cittadella-Pisa, alle 15, e per Spezia-Frosinone, alle 21. Il turno si chiude lunedi con ChievoVerona-Virtus Entella.

Sabato 23 novembre ore 15

Benevento-Crotone

Sono 17 i confronti ufficiali in terra campana tra le due squadre: 11 i successi giallorossi (ultimo 3-0 nella B dell’anno scorso), 3 pareggi (ultimo 1-1 nel 1999/00, in C-1) e 3 vittorie calabresi (ultima 1-0 nel playoff di I Divisione 2008/09, che diede la promozione in B ai rossoblu, con gol decisivo di Caetano al 33’).

Sanniti a porta chiusa da 278’ in casa: ultima rete firmata Sernicola al 82’ di Benevento-Virtus Entella 1-1 del 28 settembre scorso, da cui si contano i residui 8’ di quella gara e le 3 intere seguenti, tutte vinte dai giallorossi, su Perugia (1-0), Cremonese ed Empoli (doppio 2-0).

Il Benevento, accanto a Pisa e Pescara, è una delle 3 cooperative del gol con 10 giocatori diversi in gol finora.

I giallorossi, a questo punto del campionato, certificano il loro primato grazie ai molti record che detengono: quella giallorossa è la squadra che ha vinto più volte (8 in 12 turni), che ha perso di meno (1 partita), ha la difesa bunker (8 soli gol subiti) ed è imbattuta in casa (come ChievoVerona, Pordenone e Frosinone).

Il Crotone, assieme a Pisa, Salernitana e Livorno, è una delle 4 squadre che finora hanno segnato solo con titolari, mai con subentranti.

I rossoblu vanno in rete da 9 partite di fila in campionato, totale di 19 marcature e ultimo stop nello 0-0 interno contro l’Empoli del 14 settembre scorso.

Probabili formazioni:

Benevento (4-4-2): Montipò; Maggio, Antei, Tuia, Letizia; Tello, Hetemaj, Viola, Kragl; Sau, Coda. All. Inzaghi.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Gigliotti; Molina, Zanellato, Barberis, Crociata, Mazzotta; Messias, Simy. All. Stroppa.

Arbitro: Fourneau.

Diffidati:

Squalificati: Caldirola (Benevento).

Juve Stabia-Salernitana

A Castellammare si riscontrano 12 precedenti del derby campano: in bilancio 5 vittorie gialloblu (ultima 1-0 nella Serie C 2014/15), 4 pareggi (ultimo 1-1 nella Serie C-1 1993/94) e 3 successi granata (ultimo 1-0 nella C-1 2007/08).

Juve Stabia subisce gol in casa da 10 partite di fila, totale di 18 reti subite e ultima porta inviolata nel 2-0 sul Trapani in C del 7 aprile scorso.

Le “vespe” devono migliorare nei 15’ di fine gara: 8 le reti subite dai gialloblu dal 76’ al 90’ inclusi recuperi.

La Salernitana, assieme a Pisa, Livorno e Crotone, è una delle 4 squadre che finora hanno segnato solo con titolari, mai con subentranti.

Probabili formazioni:

Juve Stabia (4-2-3-1): Russo; Vitiello, Tonucci, Troest, Germoni; Calvano, Calò; Canotto, Mallamo, Elia; Forte. All. Caserta.

Salernitana (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Di Tacchio, Akpa Akpro, Kiyne, Lopez; Djuric, Jallow. All. Ventura.

Arbitro: Pezzuto.

Diffidati: Calò (Juve Stabia); Jallow, Maistro (Salernitana).

Squalificati:

Livorno-Trapani

Livorno sempre vittorioso – e senza subire gol – nei 2 precedenti ufficiali in Toscana contro il Trapani: 6-0 nella B 2014/15 e 2-0 nella B 2015/16.

Il Livorno, accanto al Pisa, è una delle due squadre cadette 2019/20 che perdono nelle riprese il maggior numero di punti rispetto ai risultati del 45’: -5 per entrambe.

Quella labronica, assieme a Pisa, Salernitana e Crotone, è una delle 4 squadre che finora hanno segnato solo con titolari, mai con subentranti.

Probabili formazioni:

Livorno (4-3-3): Zima; Gonnelli, Bogdan, Boben, Gasbarro; Del Prato, Luci, Agazzi; Marras, Raicevic, Marsura. All. Breda.

Trapani (4-3-3): Carnesecchi; Del Prete, Scognamillo, Fornasier, Candela; Corapi, Taugourdeau, Moscati; Biabiany, Pettinari, Scaglia. All. Baldini.

Arbitro: Abbattista.

Diffidati: Luci (Livorno); Aloi, Del Prete, Taugordeau (Trapani).

Squalificati: Pagliarulo (Trapani).

Pordenone-Perugia

Primo confronto ufficiale tra le due squadre in terra friulana.

Il Pordenone è una delle 4 squadre cadette 2019/20 ancora imbattute in casa, come ChievoVerona, Benevento e Frosinone.

Neroverdi scatenati nei primi 15’ di gioco: 5 le reti segnate dai toscani, a pari merito con l’Empoli, che valgono il primato in questa speciale graduatoria dopo 12 turni. Di contro nei primi 15’ di gara il Perugia è la più fragile del torneo con 5 reti subite.

Il Grifone però è da record per gol segnati con subentranti: 4 in 12 partite.

Probabili formazioni:

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Vogliacco, Camporese, De Agostini; Misuraca, Pasa, Pobega; Chiaretti; Strizzolo, Ciurria. All. Tesser.

Perugia (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Falasco, Gyomber, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Balic, Dragomir; Buonaiuto; Melchiorri, Iemmello. All. Oddo.

Arbitro: Robilotta.

Diffidati:

Squalificati: Burrai (Pordenone).

Ore 18

Empoli-Venezia

Sono 14 i precedenti tra le due squadre al Castellani: bilancio di 6 successi azzurri (ultimo 3-2 nella Serie B 2017/18), 5 pareggi (ultimo 1-1 nella Coppa Italia 2003/04) e 3 vittorie arancioneroverdi (ultima 3-2 nella B 2000/01).

Empoli scatenato nei primi 15’ di gioco: 5 le reti segnate dai toscani, a pari merito con il Pordenone, record dopo 12 turni.

Di contro, i toscani sono fragili prima della pausa: 4 le reti subite dal 31’ al 45’ recuperi inclusi, primato condiviso con ChievoVerona, Spezia e Pescara.

Venezia in gol da 9 turni consecutivi, 11 reti totali: ultimo stop il 14 settembre scorso, quando il Chievo vinse 2-0 al Penzo.

Probabili formazioni:

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Maietta, Romagnoli, Balkovec; Bandinelli, Stulac, Dezi; Laribi; La Gumina, Mancuso. All. Muzzi.

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni; Suciu, Zuculini, Lollo; Aramu; Montalto, Bocalon. All. Dionisi.

Arbitro: Dionisi.

Diffidati: Ceccaroni (Venezia).

Squalificati: Lollo, Zuculini (Venezia).

Domenica 24 novembre ore 15

Ascoli-Cosenza

Sono 8 i precedenti ufficiali nelle Marche con bilancio di 2 vittorie bianconere (ultima 3-0 nella B 2002/03), 5 pareggi (ultimo 1-1 nella B dell’anno scorso) e 1 successo calabrese (2-1 nella Coppa Italia 2015/16).

Ascoli scatenato prima della pausa: 5 le reti bianconere dal 31’ al 45’ inclusi recuperi, primato stagionale condiviso con il Pisa.

I bianconeri subiscono però reti da 7 partite di fila con 11 reti totali subite; ultima porta inviolata marchigiana in data 24 settembre scorso, 3-0 sullo Spezia al Del Duca.

Probabili formazioni:

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Laverone, Valentini, Brosco, Padoin; Gerbo, Troiano, Piccinocchi; Ninkovic; Scamacca, Ardemagni. All. Zanetti.

Cosenza (4-3-3): Perina; Bittante, Monaco, Idda, legittimo; Bruccini, Kanoute, Sciaudone; Baez, Litteri, Pierini. All. Braglia.

Arbitro: Massimi.

Diffidati: Ninkovic, Pucino (Ascoli); Idda (Cosenza).

Squalificati: Gravillon (Ascoli); Capela (Cosenza).

Cittadella-Pisa

Al Tombolato 7 precedenti ufficiali tra le due squadre e mai è uscito il pareggio: bilancio di 3 successi veneti (ultimo 1-0 nella Serie B 2016/17) e 4 vittorie toscane (ultima 1-0 nella C-1 2006/07).

Cittadella a porta chiusa in B da 379’; ultima rete subita da Baez al 71’ di Cittadella-Cosenza 1-3 del 18 ottobre scorso, cui si sommano poi i residui 19’ di quel match e i 4 interi seguenti, contro Pordenone (0-0 esterno), Livorno (1-0), Frosinone (0-0), ambedue in casa e Perugia (2-0 al Curi).

Granata distratti dopo la pausa: 6 le reti subite dai veneti nella Serie BKT 2019/20 dal 46’ al 60’, nessuno peggio dei granata.

Il Pisa, accanto a Pescara e Benevento, è una delle 3 cooperative del gol con 10 giocatori diversi in gol. I nerazzurri, insieme al Livorno, perdono nelle riprese il maggior numero di punti rispetto ai risultati del 45’: -5 per entrambe.

Quella toscana, assieme a Livorno, Salernitana e Crotone, è una delle 4 squadre che finora hanno segnato solo con titolari, mai con subentranti.

Pisa scatenato prima della pausa: 5 le reti toscane dal 31’ al 45’ inclusi recuperi, primato condiviso con l’Ascoli.

Di contro, la squadra di D’Angelo è senza gol esterni da 327’; ultimo firmato Lisi al 33’ del match pareggiato 1-1 a Venezia lo scorso 28 settembre, da cui si sommano i residui 57’ del Penzo e le 3 trasferte successive, a casa di Perugia e Livorno (doppio 0-1) e Pescara (0-3).

Probabili formazioni:

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Perticone, Benedetti; Vita, Iori, Branca; D’Urso; Diaw, Luppi. All. Venturato.

Pisa (3-5-2): Gori; Ingrosso, Aya, Benedetti; Belli, De Vitis, Gucher, Verna, Lisi; Moscardelli, Masucci. All. D’Angelo.

Arbitro: Amabile.

Diffidati: Adorni, Iori (Cittadella); Benedetti, Lisi (Pisa).

Squalificati: Marconi (Pisa).

Ore 21

Spezia-Frosinone

Frosinone mai vittorioso negli 8 confronti ufficiali al Picco: in bilancio 4 vittorie liguri (ultima 2-1 nella B 2014/15) e 4 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2017/18).

Spezia fragile prima della pausa: 4 le reti subite dal 31’ al 45’ recuperi inclusi, primato condiviso con Empoli, ChievoVerona e Pescara.

Il Frosinone, assieme al Livorno, è una delle due squadre della serie BKT 2019/20 ancora senza successi esterni ma è comunque imbattuto da 6 turni, con 3 successi e 3 pareggi. Ultimo k.o. ciociaro l’1-3 a Perugia del 28 settembre scorso. I giallazzurri non subiscono gol da 276’ (Palombi al 84’ di Cremonese-Frosinone 1-1 del 26 ottobre scorso, da cui si contano i residui 6’ dello Zini e le 3 intere gare contro Trapani (3-0 in casa), Cittadella (0-0 esterno) e ChievoVerona (2-0 in casa).

Probabili formazioni:

Spezia (4-3-3): Scuffet; Vignali, Terzi, Capradossi, Ramos; Maggiore, Bartolomei, Mastinu; Gyasi, Gudjohnsen, Bidaoui. All. Italiano.

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Ciano, Dionisi. All. Nesta.

Arbitro: Rapuano.

Diffidati: Mora (Spezia); Ciano, Paganini (Frosinone).

Squalificati: Ricci M. (Spezia).

Lunedi 25 novembre ore 21

ChievoVerona-Virtus Entella

Un solo precedente a Verona tra le due squadre in tornei ufficiali: successo scaligero per 3-0 nella Coppa Italia 2016/17. La prima rete venne siglata da Meggiorini, ancor oggi in gialloblu, la terza da Pellissier, oggi responsabile dell’area tecnica.

ChievoVerona fragile prima della pausa: 4 le reti subite dal 31’ al 45’ recuperi inclusi, primato condiviso con Empoli, Spezia e Pescara ma quella clivense è una delle 4 squadre cadette ancora imbattute in casa, come Pordenone, Benevento e Frosinone.

ChievoVerona squadra cadetta 2019/20 che guadagna più punti nelle riprese rispetto ai risultati al 45’: +7 il saldo attivo gialloblu.

Probabili formazioni:

ChievoVerona (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Vaisanen, Cesar, Brivio; Segre, Obi, Garritano; Giaccherini; Meggiorini, Rodriguez. All. Marcolini.

Virtus Entella (3-4-1-2): Contini; Poli, Chiosa, Pellizzer; Eramo, Paolucci, Nizzetto, Sala; Schenetti; Mancosu, De Luca. All. Boscaglia.

Arbitro: Minelli.

Diffidati: Cesar, Esposito, Garritano (ChievoVerona); Eramo, Pellizzer (Virtus Entella).

Squalificati:

Precedenti segnalati da Football Data.