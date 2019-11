Il pericolo delle fake news, convegno al Liceo Giannone

Il Liceo Classico “Pietro Giannone” ha ospitato un importante e istruttivo incontro sul pericolo delle fake news e sulla necessità di promuovere lo spirito critico attraverso il rigore dell’indagine scientifica che ha visto come relatrice Anna Rita Longo, presidente CICAP Puglia e coordinatrice delle recensioni per la rivista Query.

Il convegno, reso possibile grazie all’impegno della professoressa Linda Mercuro, referente del PNSD, e moderato dalla professoressa Teresa Simeone, ha registrato la partecipazione degli studenti delle classi terze che hanno seguito con attenzione e interesse, come testimoniato dalle domande rivolte alla relatrice.

“Sapere Aude! Abbi il coraggio di servirti della tua intelligenza!”, il motto kantiano ripreso da Orazio, è risuonato nell’Aula Magna, anche se mai proferito apertamente, come ammonimento a non interrompere l’uso della ragione critica ma ad utilizzarla costantemente per smascherare bufale antiscientifiche, superstizioni e pregiudizi.

Grazie al CICAP.

Grazie, soprattutto, ad Anna Rita Longo che, con la sua chiarezza, il suo pensiero limpido e rigoroso e la competenza di filologa e giornalista scientifica, ci ha offerto la possibilità di

capire i meccanismi che regolano i processi mentali e la nascita dei biases cognitivi.