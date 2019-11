Ordinanza TAR Campania: l’insegnante di sostegno dei bambini autistici deve essere specializzato ABA.

Angsa Campania ha sempre sostenuto che la inclusione dei disabili passa

innanzitutto da una scuola che metta al centro la pedagogia speciale per i

disabili intellettivi.

Nessun assistente, nessuna presa in carico sanitaria puó assicurare dai 3

fino alla maggiore età l’inclusione dei disabili se non la scuola.

Angsa Campania ha quindi avviato con determinazione una campagna di

sensibilizzazione, anche attraverso corsi di formazione forniti con la

piattaforma Sofia ( MIUR) in merito alle tecniche ABA e CABAS

Proprio il 30 partirà l’ennesimo corso per insegnanti, un corso che

fornisce le competenze che attualmente i Poli Formativi dell’USP non

riescono ad erogare.

Ma contemporaneamente Angsa Campania ribadisce che ogni inerzia

amministrativa, legislativa (fino al livello di decreti attuativi ) non puó

fermare il diritto ad una istruzione, un diritto che passa attraverso

insegnanti, prima di tutto.

Nel 2018, i Giudici di Palazzo Spada avevano messo un importante tassello

sul lungo e difficile cammino dell’inclusione scolastica:”l’insegnante di

sostegno per non ridursi ad una mera ed inutile presenza, in quanto non

idonea a favorire l’integrazione e l’inserimento del disabile nel contesto

scolastico, deve possedere competenze tecniche e professionali specifiche

che consentano l’efficace ed ottimale espletamento della sua funzione”.

A poco più di un anno dalla sentenza n.5851/18 del Consiglio di Stato, il

Tar della Campania ha intimato all’Amministrazione scolastica di elaborare,

a favore di un bambino autistico, il Piano Educativo Individuale

assegnando, nelle more, le ore di sostegno settimanali con docente

specializzato anche in possesso di competenze tecniche professionali

specifiche sulla metodologia ABA.

Ció rende Angsa Campania ancora più determinata a richiedere la giusta

formazione e preparazione degli insegnanti di sostegno, oltre che

curriculari.

Claudia Nicchiniello

Angsa Campania