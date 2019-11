Venerdì 29 novembre a Palazzo Paolo V la presentazione del libro “Peccati Mortali” di Aldo Cazzullo e Fabrizio Roncone

Venerdì 29 novembre alle ore 17, presso la sala dell’antico teatro di Palazzo Paolo V, sarà presentato il romanzo “Peccati Mortali” di Aldo Cazzullo e Fabrizio Roncone.

L’evento, che sarà moderato dal giornalista Marco Demarco, rientra nell’ambito della rassegna “Letture a Palazzo” promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Benevento.

Oltre agli autori interverranno il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e l’assessore alla Cultura, Rossella Del Prete, che introdurrà la serata.

Il romanzo di Cazzullo e Roncone si apre con una riflessione sugli uomini e sulla loro paradossale natura di unici esseri consapevoli della propria finitezza. L’uomo sa che deve morire, eppure proprio nella coscienza di questo limite, si spinge sempre più oltre, nella ricerca dell’estremo piacere, della rabbiosa conquista, dell’accanita vendetta. Sono questi alcuni dei suoi peccati immortali.

Il viaggio di questo romanzo è in pratica un viaggio oscuro in una Capitale di intrighi e storie incrociate, in cui un cardinale muore in circostanze oscure e sconvenienti; in cui le stanze di Montecitorio e del Senato sono piene di sussurri e minacce dette col sorriso; in cui nei campi rom e in quelli della mafia nigeriana si cercano dei nuovi re. Il giallo, ambientato nella Roma di un futuro prossimo (figlia della situazione politica attuale), intreccia più trame che si espandono in città come le radici di un albero secolare, dai più alti luoghi del potere e della fede alle periferie e alle trattorie.

Aldo Cazzullo (Alba, 1966) è inviato speciale del “Corriere della Sera”. I suoi saggi sulla storia e l’identità italiana hanno venduto oltre un milione di copie. Nel 2011 ha pubblicato da Mondadori il romanzo La mia anima è ovunque tu sia.

Fabrizio Roncone (Roma, 1963) è inviato speciale del “Corriere della Sera”. Con Rizzoli, nel 2016, ha pubblicato il noir La paura ti trova.

Marco Demarco (Napoli, 1955) è editorialista del “Riformista”. E’ stato vicedirettore dell’ ”Unità”, editorialista del “Corriere della Sera” e direttore del “Corriere del Mezzogiorno”.