MASTELLA ‘DE LUCA CANDIDATO? SI DECIDE DOPO ‘BATTAGLIA DI STALINGRADO’ IN EMILIA’

“Io non è che sono sostenitore

della candidatura di De Luca, dipende da chi lo sostiene. La scelta

decisiva avverrà dopo quella che chiamano la battaglia di Stalingrado

in cui chi vince si ecciterà e chi perde si deprimerà: parlo delle

elezioni regionali in Emilia Romagna, là sarà la svolta definitiva che

condizionerà le scelte sia sul piano nazionale che sul piano locale”.

Così Clemente Mastella all’Adnkronos sulla richiesta, avanzata da

Gennaro Migliore nei giorni scorsi al governatore della Campania,

Vincenzo De Luca, di fare un passo indietro rispetto alla candidatura

a presidente per le prossime elezioni regionali. “La cosa divertente –

ha aggiunto Mastella raccontando un aneddoto -, prima di venire qua,

ho visto una notizia ‘Annunciate dimissioni del premier, esplosione di

gioia’. Pensavo in Italia e invece era in Iraq”.