VIOLENZA SU DONNE: BRUNO (OSSERVATORIO CAMPANIA), ‘LOMBARDIA IN TESTA’

“I dati della regione Campania sono in linea con quelli nazionali. Per quanto riguarda i femminicidi quest’anno la Campania, rispetto al 2018, non è più tra le prime

regioni in Italia: il primato resta al Nord con in testa la Lombardia”.

Così la presidente Rosaria Bruno, presidente dell’Osservatorio regionale per il contrasto della violenza sulle

donne, a Benevento per inaugurare la prima panchina rossa.

“Stiamo promuovendo l’attivazione dei percorsi rosa presso le strutture sanitarie e stiamo censendo i centri antiviolenza e le strutture di accoglienza per donne maltrattate – ha aggiunto Bruno –

Tra le funzioni dell’Osservatorio rientra, infatti, anche il controllo e la vigilanza sui servizi offerti”.