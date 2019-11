VENEZIA – BENEVENTO: LE PAGELLE. Tutti promossi e la capolista se ne va. Difesa super con Caldirola, Maggio, Antei e Letizia

Il Benevento espugna il “Penzo” di Venezia e vola in classifica, dove è addirittura a +9 dalle inseguitrici, in attesa del Pordenone che giocherà lunedì a Pisa.

Torna al gol Coda, mentre il raddoppio è firmato da Caldirola al rientro dopo la squalifica.

MONTIPÓ 6,5: è sempre attento quando viene chiamato in causa dall’attacco veneto che i realtà si rende pericoloso solo nel finale.

MAGGIO 6: il capitano si dimostra incerto in alcune circostanze ma la sua prestazione raggiunge sicuramente la sufficienza, anche perchè è dai suoi piedi che parte il gol del vantaggio di Coda.

ANTEI 6,5: prova di sostanza e concretezza per il difensore che si dimostra padrone del reparto difensivo e prova anche la conclusione personale trovando la traversa. Rimedia un’ammonizione a fine partita per un intervento su Di Mariano.

CALDIROLA 7: rientra titolare dopo la squalifica e sigla il secondo gol volando più in alto di tutti sulla punizione di Kragl, e infilando la palla alle spalle di Lezzerini.

LETIZIA 6.5: prestazione nella norma per il terzino napoletano che offre una buona copertura in difesa, provando, appena possibile, a spingere sulla sua fascia.

SCHIATTARELLA 6,5: quando è in campo fa eccome la differenza. Corre e lotta su ogni pallone,difende e offre palle invitanti agli attaccanti.

HETEMAJ 6: si mette a disposizione della squadra, recupera palloni importanti e prova conclusioni dalla distanza, poi Inzaghi preferisce sostituirlo probabilmente anche a causa di un’ammonizione rimediata a fine primo tempo.(62′ TELLO 6: buon approccio alla partita per il colombiano)

VIOLA 6,5: il regista calabrese cerca il gol con varie conclusioni personali sia dalla distanza che su punizione e mostra una grande intesa con Schiattarella.

KRAGL 6,5: suo l’assist su punizione per il gol di Caldirola, sfiora il secondo gol senza riuscirvi. (67′ IMPROTA 6):prova a replicare quanto fatto col Crotone dove ha segnato poco dopo il suo ingresso in campo ma sebbene ci provi diverse volte non è preciso nel cercare la porta).

SAU 5,5: è forse l’unica nota stonata di questo Benevento letale. Fa molto lavoro sporco e mostra intesa con Coda ma il sardo non è ancora al top e solo il ritorno al gol potrebbe dargli quell’iniezione di fiducia di cui ha tanto bisogno. (76′ INSIGNE sv)

CODA 7: è un piacere ritrovare il bomber di Cava de’ Tirreni nel tabellino dei marcatori. Quarta marcatura stagionale per l’attaccante che sicuramente non sta segnando come lo scorso anno ma i suoi gol sono sempre pesanti.

Allenatore – INZAGHI 7,5: voleva che la sua squadra migliorasse in trasferta e oggi Superpippo può ritenersi soddisfatto.

Il Benevento è la dominatrice assoluta del campionato di serie B e il tecnico piacentino dovrà essere bravo a contenere questo comprensibile entusiasmo, oltre a saper amministrare questo considerevole vantaggio sulle inseguitrici.