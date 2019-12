 CIRIELLI (FDI), ‘BENEVENTO TERRA DIFFICILE, POLITICI CAMBIANO COME VENTO’ 

“Crediamo nel modello partito, altri non si riuniscono proprio per decidere le candidature. Per noi i nomi che corrono per le competizioni elettorali vanno scelti privilegiando

il consenso sul territorio e la qualità dei candidati”.

Così Edmondo Cirielli, parlamentare di Fratelli d’Italia, a Benevento per ufficializzare le candidature di Domenico Matera e Francesca Pedicini al consiglio regionale della Campania. “Benevento – ha aggiunto – è una terra difficile, dove ci sono politici che cambiano come il vento e fanno i ‘mammasantissimi’ sul territorio.

Quelli come noi che si ribellano ci piacciono”. “Ora bisognerà muoversi – ha concluso

Cirielli – su quelli che sono i bisogni del Sannio e vedere quali sono le risorse”.