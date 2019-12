DOCENTE CHIEDE TELECAMERE IN ASILI, DE GIROLAMO ‘POLITICA SI SVEGLI’

“Non posso entrare nel merito del caso di cronaca in oggetto poiché ignoro le ragioni di tale aggressione.

Sebbene voglia immediatamente precisare che nulla giustifica un episodio di tale violenza. Per quanto concerne l’affermazione di una delle maestra dell’istituto Filippo Neri sulla

necessità di installare le telecamere anche a protezione delle maestre stesse, posso solo dire che è ciò che affermo da anni”.

Così all’Adnkronos Nunzia De Girolamo rispetto alla dichiarazione resa da Monica, una maestra di Benevento, rispetto alla necessità di installare le telecamere a protezione non solo dei bambini, ma anche dei docenti stessi.

“Bisogna davvero procedere con le telecamere”, aveva spiegato all’Adnkronos la professoressa commentando, questo pomeriggio durante un sit-in di solidarietà, l’aggressione di una collega da parte della madre di un’alunna alla scuola San Filippo.

“Mi sono sempre battuta per l’installazione delle telecamere negli asili – ha aggiunto De Girolamo -, poiché sebbene non siano la soluzione definitiva sono sicuramente un deterrente.

Inoltre rappresentano una tutela per il minore, ma anche per le tante brave insegnanti che non vogliono confondersi con gli asili dell’orrore di cui tanto abbiamo letto e scritto. Ho avviato proprio di recente una raccolta firme con il quotidiano ‘Il Tempo’ con cui collaboro, proprio per stimolare la politica a svegliarsi rispetto a questo argomento, poiché il ddl telecamere negli asili e nelle case di riposo è fermo nei corridoi del Senato ormai da troppo tempo”.