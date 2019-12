Rete Bullyingstop “Mondo digitale, il valore di un’alleanza educativa tra scuola e famiglia

“Mondo digitale e nuove tecnologie” è il titolo dell’intervento del Vice

Ispettore della Polizia di Stato, sez. di Benevento, Francesco Visalli, che

ha interagito con un numerosissimo gruppo di genitori presso la Biblioteca

dell’Istituto [email protected] di Telese Terme. L’iniziativa si deve alla Rete di

scuole Bullyingstop, guidata dall’Istituto [email protected] di Telese Terme, di cui

fanno parte anche l’Università Giustino Fortunato e Ordine dei Giornalisti

della Campania.

Riuscito, pertanto, l’intento della Rete Bullyingstop di sensibilizzare e

formare l’intera comunità scolastica sui temi del bullismo e del

cyberbullismo e, in modo più ampio, della rivoluzione digitale e dei

rischi ad essa connessi. L’intervento del dott. Visalli, che ha previsto

anche una fase laboratoriale, ha analizzato i temi in modo approfondito,

spaziando dal cyberbullismo al sexting o al revenge porn, dai videogiochi

all’uso dei social. Il motivo di fondo, trasversale ai diversi argomenti, è

risultata la consapevolezza, che deve guidare i comportamenti degli

adolescenti e orientare le relazioni tra genitori e figli, nonché tra

docenti e genitori, verso forme di responsabilità sempre più

significative. Appare necessario, pertanto, puntare su una nuova e

responsabile alleanza educativa tra scuola e famiglia, agenzie che

condividono un percorso finalizzato a porre il bambino/ragazzo al centro

del processo educativo, di cui è protagonista. Appare necessario, inoltre,

superare sterili contrapposizioni per costruire percorsi di consapevolezza

dai quali è possibile trarre la linfa necessaria a rifondare la società

attraverso la cultura. Una nuova tessera si aggiunge al puzzle che il

[email protected] costruisce in ambito socio-culturale, avvalendosi dell’apporto di

enti ed istituzioni, come la Polizia di Stato, disposti a mettere in campo

le loro professionalità a favore dell’intera comunità scolastica.