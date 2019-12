REGIONALI: LONARDO (FI), ‘DISSENSO SU CALDORO IN CAMPANIA, SOLIDARIETA’ A OCCHIUTO IN CALABRIA’

“Esprimo solidarietà alla famiglia Occhiuto. Un’esclusione così eclatante non è positiva né per il Partito, né per loro che si sono sempre impegnati per Forza Italia. Jole è un’amica, una persona che stimo, capace, valida, volitiva, ma non è questo il modo di affrontare le candidature. In Campania, ovunque, c’è dissenso per Caldoro… se si vuole procedere alla sua candidatura, si procedesse”. Lo ha dichiarato all’Adnkronos la senatrice di Forza Italia, Sandra Lonardo. “Sarebbe il caso – ha aggiunto di fare uno stop and go. Non si vuole fare? Va bene così. Il Partito, in questo modo, sarà sempre più diviso”.

Adnkronos