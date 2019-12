Sessione mista, questa mattina, per gli uomini di mister Inzaghi. Sul manto erboso del “Carmelo Imbriani”, Maggio e compagni sono stati impegnati prima in un lavoro atletico con e senza palla poi in esercitazioni tecnico-tattiche con partitina finale a ranghi ridotti.

Ha continuato il personale percorso differenziato il difensore Massimo Volta.

I giallorossi, in vista del match di sabato prossimo in terra toscana, scenderanno nuovamente in campo nel pomeriggio di domani.