UNESCO. REGIONE CAMPANIA, ‘CON TRANSUMANZA PRIMA REGIONE ITALIANA PER PATRIMONI”

“Con l’iscrizione della transumanza, la Campania diventa la prima regione italiana per siti ed elementi iscritti nelle Liste dei Patrimoni culturali materiali e immateriali

dell’Unesco”. E’ quanto si legge in una nota della Regione Campania a

commento dell’approvazione, da parte del Comitato del Patrimonio

mondiale dell’Unesco riunitosi a Bogotà in Colombia, dell’iscrizione

della pratica della transumanza nella lista dei patrimoni culturali

dell’umanità dell’Unesco. “La Transumanza – spiega la nota – diventa

così il decimo riconoscimento per la Campania, dopo i riconoscimenti

per la Dieta Mediterranea, l’Arte dei Pizzaiuoli Napoletani, le

Macchine a spalla di Nola, il Centro storico di Napoli, la Reggia di

Caserta, il complesso monumentale di Santa Sofia a Benevento, Pompei

ed Ercolano, la Costiera Amalfitana e il Parco Nazionale del Cilento”.

La candidatura all’Unesco della Transumanza, ricorda la nota, è stata

avanzata nel 2017 da Italia (capofila), Austria e Grecia e il dossier

è stato elaborato da un pool di esperti guidato dal professor Pier

Luigi Petrillo. “Il dossier – sottolinea la nota – era stato avviato

proprio dalla Regione Campania nel 2017, quando il professor Petrillo

era a capo dell’ufficio legislativo del presidente De Luca, e vede

nella Regione Campania l’autorità principale competente per la

salvaguardia dell’antica tradizione. La candidatura della Transumanza

è una proposta che unisce tutta l’Italia, dalle Alpi al Tavoliere, e

vede per la Campania la comunità emblematica di Lacedonia in Alta

Irpinia da cui passa un antico tratturo ancora oggi in parte

utilizzato per il bestiame”.